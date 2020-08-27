Міністерство охорони здоров'я України може зменшити фінансування лікарень, які маніпулюють безпідставними госпіталізаціями пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Можуть навпаки знизити коефіцієнт за кількість госпіталізацій.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Ляшко додав, що лікарням не платять за кількість пацієнтів з COVID-19 або вилікуваних за "ковідним пакетом", тому підвищуючи число госпіталізацій, не можна отримувати більше грошей.

Віктор Ляшко “Сума коштів, яка виплачується установам охорони здоров'я, взагалі не залежить від кількості хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою, які перебувають у цьому закладі. Ми, навпаки, зараз хочемо ввести понижуючий коефіцієнт за безпідставну госпіталізацію”.

Довідка: лікарням платять за кількість бригад — по 17 тисяч гривень на місяць на бригаду з реаніматологів, інфекціоністів і медсестер. Вони формуються на певну кількість ліжок, зайнятих пацієнтами.

Тобто, якщо в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн гривень на місяць, якщо більше — отримує більше, – пояснив Ляшко.

І додав, що у МОЗ не залучають до боротьби з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.