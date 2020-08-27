Виплати лікарням, які працюють з COVID-19, можуть знизити через маніпуляції
Міністерство охорони здоров'я України може зменшити фінансування лікарень, які маніпулюють безпідставними госпіталізаціями пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Можуть навпаки знизити коефіцієнт за кількість госпіталізацій.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Ляшко додав, що лікарням не платять за кількість пацієнтів з COVID-19 або вилікуваних за "ковідним пакетом", тому підвищуючи число госпіталізацій, не можна отримувати більше грошей.
Тобто, якщо в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн гривень на місяць, якщо більше — отримує більше, – пояснив Ляшко.
І додав, що у МОЗ не залучають до боротьби з коронавірусом всі лікарні відразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.