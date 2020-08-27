Запоріжжя, Черкаси та Чернігів перебувають під загрозою спалаху коронавірусу COVID-19. Втім, підстав для посилення карантину ще немає.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Алгоритми Міністерства охорони здоров'я для посилення карантину більш або менш показують дійсність. Разом з тим, медики паралельно відстежують динаміку, для з'ясування причин зростання захворюваності.

А тому, МОЗ може попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах.

Віктор Ляшко “Зараз ми бачимо, що з ахворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла вверх в Черкасах та Чернігові. Тобто, немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків”.

Яка захворюваність у цих регіонах:

Чернігівська область – 1 618 (+48);

Запорізька область – 1 454 (+15);

Черкаська область – 1 318 (+13);

До слова, від учора найбільшу кількість нових випадків інфікувань виявили у Києві – 220. По всій Україні добовий приріст інфікованих становить 1 974.

27 серпня зафіксували 49 летальних випадків внаслідок ускладненого перебігу захворювання, що є рекордною кількістю.

Загалом від початку пандемії кількість пацієнтів, які побороли коронавірусну хворобу, зросла до 54 217. Видужали від COVID-19 наразі 54 217 мешканців України, натомість померли – 2 403.