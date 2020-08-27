Запорожье, Черкассы и Чернигов находятся под угрозой вспышки коронавируса COVID-19. Впрочем, оснований для усиления карантина еще нет.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте также Надо ли хоронить умерших от COVID-19 в мешке: объяснение Ляшко

Алгоритмы Минздрава для усиления карантина более или менее показывают действительность. Вместе с тем, медики параллельно отслеживают динамику, для выяснения причин роста заболеваемости.

А потому, Минздрав может предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка.

Врач “Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть, нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев”.

Какая заболеваемость в этих регионах:

Черниговская область – 1 618 (+48);

Запорожская область – 1 454 (+15);

Черкасская область – 1 318 (+13);

К слову, со вчерашнего дня наибольшее количество новых случаев инфицирований обнаружили в Киеве – 220 больных. По всей Украине суточный прирост инфицированных составляет 1 974.

27 августа зафиксировали 49 летальных случаев вследствие осложненного течения заболевания, что является рекордным количеством.

Всего с начала пандемии количество пациентов, которые побороли коронавирусную болезнь, выросла до 54 217. Выздоровели от COVID-19 сейчас 54 217 жителей Украины, умерли – 2 403.