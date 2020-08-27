Надо ли хоронить умерших от COVID-19 в мешке: объяснение Ляшко
В Украине обновили рекомендации по погребению умерших от коронавирусной болезни. Минздрав несколько упростил процедуру – теперь будут использовать мешки должны лишь при определенных обстоятельствах.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.
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Виктор Ляшко
"Мы обновили рекомендации относительно захоронений 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель".
Впрочем, по словам Ляшко, есть вопросы обработки тела и прощания.
"Мы (Минздрав – ред. 24 канал) рекомендуем предотвращать скопление людей", – добавил Виктор Ляшко.
Рекомендации ВОЗ по подготовке тела и организации похорон:
- Если родственники умершего хотят увидеть тело, они могут это сделать, но после полной подготовки тела к погребению.
- Запрещено целовать умершего человека или касаться его тела.
- Бальзамирование тела также нужно избегать, ведь это дополнительная манипуляция с телом. В целом следует минимизировать количество людей, которые готовят тело к погребению.
- Любой человек, участвующий в подготовке тела к погребению может использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего, перчатки. Для деятельности, которая может включать брызги телесных жидкостей, необходимо надевать защитные очки, маску и халат. Одежда, в которой выполнялись процедуры, должна быть сразу же вымыта, одноразовые халаты утилизированы. Необходимо соблюдать тщательную гигиену рук.
- Люди, которые находятся в группе риска (старше 60 лет, имеют сердечно-сосудистые болезни или сахарный диабет) или те, которые имеют ослабленный иммунитет, должны избегать любого контакта с телом умершего человека и не участвовать в подготовке тела к погребению. Другие могут наблюдать на расстоянии не менее 1 метра, не касаясь тела.
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