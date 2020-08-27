Виктор Ляшко

"Мы обновили рекомендации относительно захоронений 4 августа, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель".