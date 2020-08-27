В Україні оновили рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусної хвороби. МОЗ дещо спростило процедуру – тепер використовувати мішки мають лише за певних обставин.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Віктор Ляшко “Ми оновили рекомендації щодо поховань 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть загорнути, бо можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель.”

Втім, за словами Ляшка, є питання обробки тіла і прощання.

"Ми (МОЗ – ред. 24 канал) рекомендуємо запобігати скупченню людей", – додав Віктор Ляшко.

Рекомендації ВООЗ щодо підготовки тіла та організації поховання: