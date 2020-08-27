Чи треба ховати померлих від COVID-19 в мішку: пояснення Ляшка
В Україні оновили рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусної хвороби. МОЗ дещо спростило процедуру – тепер використовувати мішки мають лише за певних обставин.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Віктор Ляшко
“Ми оновили рекомендації щодо поховань 4 серпня, пішли на спрощення. Там написано використовувати мішки у разі, якщо з тіла померлого виділяється неадекватно велика кількість рідини. Якщо виділяється, то можуть загорнути, бо можуть бути бризки і є ризик потенційного потрапляння крапель.”
Втім, за словами Ляшка, є питання обробки тіла і прощання.
"Ми (МОЗ – ред. 24 канал) рекомендуємо запобігати скупченню людей", – додав Віктор Ляшко.
Рекомендації ВООЗ щодо підготовки тіла та організації поховання:
- Якщо родичі померлого мають бажання побачити тіло, вони можуть це зробити, але після повної підготовки тіла до поховання.
- Заборонено цілувати померлу людину чи торкатись її тіла.
- Бальзамування тіла також потрібно уникати, адже це є додаткова маніпуляція з тілом. Загалом варто мінімізувати кількість людей, які готують тіло до поховання.
- Будь-яка людина, що бере участь у підготовці тіла до поховання має використовувати засоби індивідуального захисту, насамперед, рукавички. Для діяльності, яка може включати бризки тілесних рідин, необхідно одягати захисні окуляри, маску та халат. Одяг, в якому виконувалися процедури, має бути одразу ж випрано, одноразові халати утилізовано. Необхідно дотримуватися ретельної гігієни рук.
- Люди, які перебувають у групі ризику (старші 60 років, мають серцево-судинні хвороби чи цукровий діабет) або ті, які мають ослаблений імунітет, повинні уникати будь-якого контакту з тілом померлої людини та не брати участі у підготовці тіла до поховання. Інші можуть спостерігати на відстані не менше 1 метра, не торкаючись тіла.
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