Выплаты больницам, которые работают с COVID-19, могут снизить из-за манипуляций
Министерство здравоохранения Украины может уменьшить финансирование больниц, которые манипулируют безосновательными госпитализациями пациентов с коронавирусом COVID-19. Могут наоборот снизить коэффициент количества госпитализаций.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Ляшко добавил, что больницам не платят за количество пациентов с COVID-19 или вылеченных по "ковидному пакету", поэтому повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег.
"То есть, если в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 миллиона гривен в месяц, если больше – получает больше", – пояснил Ляшко.
И добавил, что в Минздраве не привлекают к борьбе с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь.