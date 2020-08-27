Министерство здравоохранения Украины может уменьшить финансирование больниц, которые манипулируют безосновательными госпитализациями пациентов с коронавирусом COVID-19. Могут наоборот снизить коэффициент количества госпитализаций.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Ляшко добавил, что больницам не платят за количество пациентов с COVID-19 или вылеченных по "ковидному пакету", поэтому повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег.

Виктор Ляшко "Сумма средств, которая выплачивается учреждениям здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательные госпитализации".

Справка: больницам платят за количество бригад – по 17 тысяч гривен в месяц на бригаду из реаниматологов, инфекционистов и медсестер. Они формируются на определенное количество коек, занятых пациентами.

"То есть, если в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 миллиона гривен в месяц, если больше – получает больше", – пояснил Ляшко.

И добавил, что в Минздраве не привлекают к борьбе с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь.