Заборона в'їзду іноземцям в Україну діятиме від сьогодні, з опівночі. Таке рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності на СOVID-19. Наразі кількість хворих в Україні перевищила 114 тисяч, але в уряді запевнили, що повертатись до жорсткого карантину країна не буде. У світі понад 24 мільйони інфікованих. Це останні новини коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 28 серпня

Захворюваність на COVID-19

За минулу добу в Україні 2 438 людей захворіли на коронавірус. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної недуги від учора 48 українців. Натомість видужали – 866.

Загалом з початку епідемії у країні інфікувалися 114 497 людей, 2 451 хворий помер, 55 083 мешканці – одужали. Активних хворих на COVID-19 в Україні – 56 963 людей.

Статистика поширення коронавірусу в областях:

Львівська область – 13 978 (+215)

Київ – 12 719 (+251)

Чернівецька область – 9855 (+155)

Рівненська область – 8921 (+103)

Івано-Франківська область – 8661 (+176)

Харківська область – 8444 (+242)

Закарпатська область – 7302 (+77)

Одеська область – 6751 (+214)

Тернопільська область – 5478 (+233)

Київська область – 5397 (+92)

Волинська область – 5320 (+52)

Вінницька область – 3800 (+64)

Житомирська область – 3063 (+65)

Хмельницька область – 2194 (+92)

Дніпропетровська область – 2162 (+67)

Чернігівська область – 1676 (+58)

Запорізька область – 1487 (+33)

Черкаська область – 1390 (+72)

Сумська область – 1361 (+59)

Донецька область – 1318 (+40)

Миколаївська область – 1077 (+37)

Кіровоградська область – 790 (+10)

Полтавська область – 705 (+10)

Херсонська область – 374 (+11)

Луганська область – 274 (+10)

Смертність від COVID-19

Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,1%. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, найвищі показники летальності зафіксували в Кіровоградській (5,9%), Черкаській (2,8%), та Закарпатській (3,5%) областях.

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 381 (+7)

Чернівецька область – 273 (+3)

Закарпатська область – 254 (+2)

Івано-Франківська область – 208 (+4)

Харківська область – 197 (+1)

Київ – 187 (+9)

Рівненська область – 126 (+2)

Волинська область – 116

Одеська область – 99 (+6)

Київська область – 93 (+2)

Вінницька область – 80 (+3)

Тернопільська область – 64 (+3)

Житомирська область – 61

Кіровоградська область – 45

Дніпропетровська область – 45 (+1)

Хмельницька область – 41

Черкаська область – 38

Запорізька область – 25

Миколаївська область – 23 (+1)

Чернігівська область – 22

Сумська область – 22 (+2)

Донецька область – 20

Полтавська область – 20 (+2)

Херсонська область – 9

Луганська область – 2

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 52 нових випадки інфікування COVID-19. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. Станом на 28 серпня у Збройних силах хворіють 593 людей. Побороли коронавірус наразі уже 1 023 військових. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебуває 691 військовий.

за останню добу у лавах ЗСУ зареєстрували 52 нових випадки інфікування COVID-19. На жаль, зафіксували й шість летальних випадків. Побороли коронавірус наразі уже COVID-19 серед українських медиків: від учора COVID-19 підтвердили у 122 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 964 медичних працівників, натомість понад 7,7 тисячі з них одужали. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 9,7%. Відомо також про щонайменше 60 летальних випадків серед медпрацівників внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби.

Актуально про карантин в Україні станом на 28 серпня

З 3 серпня МОЗ поділило Україну на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву, червону. У кожній зоні діють спеціальні обмеження. 27 числа відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС, і за її підсумками карантинні зони в Україні оновили.

Останні оновлення:

Через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до червоної зони, зокрема, потрапили такі великі міста, як Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл. А Луцьк та Суми стали "помаранчевими". Раніше усі перебували в інших зонах.

Нове епідемічне зонування почне діяти від початку доби 31 серпня.

В Івано-Франківську посилили карантин: що під забороною

З 1 вересня не працюватимуть дитсадки та школи. Громадський транспорт курсуватиме у режимі спецперевезень. Водночас підприємці Івано-Франківська обурились таким рішенням, вони виступили категорично проти обмежень.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримує підприємців. Він вважає рішення віднести місто до червоної зони "абсолютно політичним".

Уряд не впроваджуватиме жорсткий карантин повторно

Жорсткі обмежувальні заходи у випадку другої хвилі поширення COVID-19 в Україні не впроваджуватимуть, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін не розглядатиме такої можливості. Натомість в Україні продовжує діяти адаптивний карантин і локалізація сплесків захворювання.

В'їзд іноземцям в Україні заборонили вже від сьогодні

Кабмін вирішив закрити кордони для іноземців не з 29 серпня, як планували раніше, а вже з опівночі 28 серпня. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 27 серпня.

Таке рішення пов'язане із збільшенням захворюваності на СOVID-19. Заборона триватиме 30 днів, вона діятиме до 28 вересня.

Більше про це Кулеба пояснив, чому Україна закрила в'їзд для іноземців

МАУ скасовує частину рейсів через заборону в'їзду іноземців

У сумі загального поточного пасажиропотоку процент перевезених іноземців становить приблизно 60%.

З 14 вересня компанія повністю скасовує такі рейси:

Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Барселона (BCN)– Київ;

Київ – Афіни (ATH) – Київ (окрім двох рейсів);

Київ – Женева (GVA) – Київ;

Київ – Делі (DEL) – Київ;

Київ – Берлін (TXL) – Київ;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ;

Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).

Скоротять частоти за такими маршрутами:

Київ – Одеса (ODS) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;

Київ – Брюссель (BRU) – Київ;

Київ – Дубай (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Київ – Тель-Авів (TLV) - Київ.

Важливо! Що ж до зворотного, то українці теж не можуть вільно подорожувати, країна перебуває серед держав так званої "червоної зони" через стрімке поширення коронавірусу.

Українцям відкриті 45 країн світу, але досі не з Євросоюзу

Громадяни України не можуть вільно мандрувати у будь-яку країну світу. Попри це, для українців уже відкриті кордони 45 країн, однак серед них жодної з ЄС.

На сьогодні до списку "дозволених" додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан. Однак одна країна закрилася від України: Туніс вирішив не пускати українських туристів і вніс нашу державу у червону зону.

Країни відкриті для українців станом на 28 серпня:

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багами

Ліван

Болгарія

Словенія

ОАЕ

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Рико

Сент-Люсія



Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Інші новини про пандемію в Україні

Підпільний цех з виробництва наборів для тестування на COVID-19 "накрили" на Харківщині

Група осіб на Харківщині підпільно виробляла фейкові набори для тестування на коронавірус. Потім через підставних підприємців, поставляла їх до лікарських установ. Загалом правоохоронці вилучили 200 тисяч готових наборів для тестування та сировину для виробництва ще 400 тисяч наборів.

Згідно з попереднім експертним висновком, виробництво здійснювалося з грубим порушенням правил та норм.

В українському клубі спалах коронавірусу: захворіли шість футболістів

У складі рівненського "Вереса" спалах COVID-19. Позитивні тести на коронавірус здали шість футболістів. З огляду на ситуацію з зараженими, а також травмованими гравцями, в розташуванні тренерського штабу рівненської команди залишилося тільки 10 футболістів, готових вийти на поле.

Економія – 1 мільярд гривень: костюми для медиків придбають вдвічі дешевше, ніж пропонувало МОЗ

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" планує закупити медичні костюми значно дешевше, ніж пропонувало МОЗ. Один костюм коштуватиме не 488 гривень, а 246 гривень. У такий спосіб загальна сума, яку вдасться зекономити, сягатиме понад 1 мільярд гривень.

На закупівлю медичних костюмів передбачено трохи менше, ніж 5 мільйонів гривень. Ще за 2 мільйони 320 тисяч "Медичні закупівлі" планують придбати 40 тисяч медичних халатів. Кожен з них коштує 58 гривень.

Новини про коронавірус у світі 28 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 24 661 985 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 17 117 850 пацієнтів вже одужали. Але 836 346 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: