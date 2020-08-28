Динаміка нових випадків COVID-19 показує, що пандемія не йде на спад. Хоч деякі країни вже оголосили про перемогу над коронавірусом, епідеміологи вважають, що з цією заразою людство боротиметься ще довго.

В Україні було зафіксовано вже більше 114 тисяч випадків COVID-19. За минулу добу – 2 438 нових позитивних результатів. Це, на жаль, найбільший показник за час пандемії. У світі вже постраждало більше 24 мільйонів, передає 24 канал.

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Найбільше у США – 6 мільйонів. Китай, який став "батьківщиною" коронавірусу, посідає аж 34 місце (85 тисяч).

Насправді хворих більше. Цифри не відображають всю картину. Це лише офіційно підтверджені випадки. Люди, які перенесли хворобу без симптомів або ж з незначними симптомами, могли й не звертатися до лікарів.

Що кажуть експерти в Україні?

За серпень кількість нових випадків в нашій країні збільшилась майже удвічі. Різке зростання епідеміологи пов’язують з тим, що українці скучили за спілкуванням. Основним рушієм вірусу тепер є молодь.

Далі ситуація в нашій державі буде погіршуватись, запевнив у коментарі для сайту 24 каналу лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін.

Коли відновиться навчальний сезон, хворих буде більше,

– прогнозує експерт.

Закривати школи на карантин не збираються, а змусити дітей дотримуватись усіх правил неможливо. З іншого боку, тримати школярів на карантині тривалий час не можна.

Але карантином у тій чи іншій формі будемо жити аж до того як винайдуть ліки – вакцину проти COVID-19. "Тоді життя людей покращиться й інфекційні ризики будуть знижені", – підкреслив Андрій Александрін.

Епідеміолог сказав, що людство буде співіснувати з коронавірусом завжди. Питання лише у тому, наскільки сильно він буде впливати на життя.

Андрій Александрін / Фото з його особистої сторінки у Facebook

Інший спосіб перемогти "корону" – перехворіти всім або ж більшій частині населення. Коли у людей буде природній імунітет, ця хвороба перестане бути такою небезпечною, розповіла у коментарі для сайту 24 каналу докторка медичних наук, епідеміологиня, Алла Мироненко.

Рахують, що вже приблизно 10% населення планети познайомились з коронавірусом. Але цього недостатньо, щоб пандемія пішла на спад.

Прогноз підтверджують й показники нових випадків COVID-19. Станом на 27 серпня у світі було зафіксовано більше 273 тисяч нових випадків. Приблизно такі цифри тримаються з липня. Найбільше було у кінці місяця – 291 тисяча, свідчать дані сайту Worldometer.

В Італії, до прикладу, цей показник знову приблизився до цифри, яка була ще у травні.

Алла Мироненко наголосила, що осінь й зима будуть важкими, тому необхідно пережити цей період, а далі, можливо, буде легше.

Восени очікується епідемія сезонного грипу і медикам буде важко, оскільки у COVID-19 схожі симптоми, а пацієнтів потрібно лікувати по-різному. Головне завдання – мінімізувати втрати,

– сказала експертка.

Алла Мироненко / Фото УНІАН

Основна проблема це завантаженість на медичну галузь. Лікарі можуть не встигати приділяти увагу всім хворим, які одночасно поступатимуть на стаціонар.

Що прогнозують у ВООЗ?

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус вважає, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 триватиме менше, ніж пандемія іспанського грипу 1918–1920 років, від якої померло близько 50 мільйонів людей. Про це він повідомив на прес-брифінгу у Женеві, повідомляє "Голос Америки".

При цьому теперішню пандемію COVID-19 голова ВООЗ назвав "кризою, що випадає раз на сто років".

Сподіваємось покласти край пандемії за менш, ніж за два роки, особливо, якщо ми об‘єднаємо зусилля. Звичайно, зараз більше взаємозв‘язків і вірус має більше шансів поширитись. Водночас ми маємо технологію і знання, щоб це зупинити,

– заявив Гебреєсус.

Голова ВООЗ з питань надзвичайних ситуації в сфері охорони здоров‘я Майкл Раян вказав на важливі відмінності COVID-19 від епідемії іспанського грипу 1918 року.

Якщо епідемія грипу мала три яскраво виражені хвилі, цей вірус не показує динаміки у вигляді хвиль. Коли його не контролюють, він одразу повертається. На відміну від грипу, поширення коронавірусу не залежало від пори року і навіть влітку вірус швидко поширювався в деяких країнах,

– зауважив експерт.

Але є країни, які зуміли узяти під контроль епідемію. У Китаї, до прикладу, за 27 серпня було виявлено лише 9 нових випадків COVID-19. У столиці Піднебесної – Пекіні – немає жодного хворого. На тлі цифр, які показують в Індії, Бразилії, Росії, США ситуація у Китаї виглядає переможно. Звісно, якщо ці офіційні дані відповідають дійсності.