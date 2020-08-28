Динамика новых случаев COVID-19 показывает, что пандемия не идет на спад. Хотя некоторые страны уже объявили о победе над коронавирусом, эпидемиологи считают, что с этой заразой человечество будет бороться еще долго.

В Украине было зафиксировано уже более 114 тысяч случаев COVID-19. За минувшие сутки – 2 438 новых положительных результатов. Это, к сожалению, самый большой показатель за время пандемии. В мире уже пострадали более 24 миллионов, передает 24 канал.

Читать также В мире уже более 24 миллионов человек больных COVID-19

Больше всего в США – 6 миллионов. Китай, который стал "родиной" коронавируса, занимает аж 34 место (85 тысяч).

На самом деле больных больше. Цифры не отражают всю картину. Это только официально подтвержденные случаи. Люди, которые перенесли болезнь без симптомов или с незначительными симптомами, могли и не обращаться к врачам.

Что говорят эксперты в Украине?

За август количество новых случаев в нашей стране увеличилось почти вдвое. Резкий рост эпидемиологи связывают с тем, что украинцы соскучились по общению. Основным двигателем вируса теперь является молодежь.

Далее ситуация в нашем государстве будет ухудшаться, заверил в комментарии для сайта 24 канала врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Когда возобновится учебный сезон, больных будет больше,

– прогнозирует эксперт.

Закрывать школы на карантин не собираются, а заставить детей соблюдать все правила невозможно. С другой стороны, держать школьников на карантине длительное время нельзя.

Но карантином в той или иной форме будем жить до того как изобретут лекарство – вакцину против COVID-19. "Тогда жизнь людей улучшится и инфекционные риски будут снижены", – подчеркнул Андрей Александрин.

Эпидемиолог сказал, что человечество будет сосуществовать с коронавирусом всегда. Вопрос лишь в том, насколько сильно он будет влиять на жизнь.

Андрей Александрин / Фото с его личной страницы в Facebook

Другой способ победить "корону" – переболеть всем или большей части населения. Когда у людей будет естественный иммунитет, эта болезнь перестанет быть такой опасной, рассказала в комментарии для сайта 24 канала доктор медицинских наук, эпидемиолог, Алла Мироненко.

Считают, что уже примерно 10% населения планеты познакомились с коронавируса. Но этого недостаточно, чтобы пандемия пошла на спад.

Прогноз подтверждают и показатели новых случаев COVID-19. По состоянию на 27 августа в мире было зафиксировано более 273 тысяч новых случаев. Примерно такие цифры держатся с июля. Всего было в конце месяца – 291 тысяча, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В Италии, к примеру, этот показатель вновь приблизился к цифре, которая была еще в мае.

Алла Мироненко отметила, что осень и зима будут тяжелыми, необходимо пережить этот период, а дальше возможно будет легче.

Осенью ожидается эпидемия сезонного гриппа и медикам будет трудно, поскольку у COVID-19 схожие симптомы, а пациентов нужно лечить по-разному. Главная задача – минимизировать потери,

– сказала эксперт.

Алла Мироненко / Фото УНИАН

Основная проблема это нанрузка на медицинскую отрасль. Врачи могут не успевать уделять внимание всем больным, которые одновременно будут поступать на стационар.

Что прогнозируют в ВОЗ?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится меньше, чем пандемия испанского гриппа 1918-1920 годов, от которой умерло около 50 миллионов человек. Об этом он сообщил на пресс-брифинге в Женеве, сообщает "Голос Америки".

При этом нынешнюю пандемию COVID-19 глава ВОЗ назвал "кризисом, который выпадает раз в сто лет".

Надеемся положить конец пандемии за менее, чем два года, особенно, если мы объединим усилия. Конечно, сейчас больше взаимосвязей и у вируса больше шансов распространиться. В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы это остановить,

– заявил Гебреесус.

Глава ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Майкл Райан указал на важные различия COVID-19 от эпидемии испанского гриппа 1918 года.

Если эпидемия гриппа имела три ярко выраженные волны, этот вирус не показывает динамики в виде волн. Когда его не контролируют, он сразу возвращается. В отличие от гриппа, распространение коронавируса не зависело от времени года и даже летом вирус быстро распространялся в некоторых странах,

– отметил эксперт.

Но есть страны, которые сумели взять под контроль эпидемию. В Китае, к примеру, за 27 августа было обнаружено лишь 9 новых случаев COVID-19. В столице Поднебесной – Пекине – нет ни одного больного. На фоне цифр, которые показывают в Индии, Бразилии, России, США ситуация в Китае выглядит победно. Конечно, если эти официальные данные соответствуют действительности.