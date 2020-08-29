Станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 116 978 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеній Апаратом РНБО України.

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Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 116 978 випадків інфікування COVID-19. 2 492 осіб померли від ускладнень. Із них – 41 летальний випадок підтверджено за останню добу.

На щастя, 56 138 людей одужали. Станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 58 348 активних випадків.

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