В Україні виявили 2481 новий випадок інфікування коронавірусом
Станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 116 978 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеній Апаратом РНБО України.
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Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 116 978 випадків інфікування COVID-19. 2 492 осіб померли від ускладнень. Із них – 41 летальний випадок підтверджено за останню добу.
На щастя, 56 138 людей одужали. Станом на 29 серпня в Україні зафіксовано 58 348 активних випадків.
Коронавірус в Україні: статистика по областях
- Львівська область – 14 168 (+190)
- Київ – 12 984 (+265)
- Чернівецька область – 9997 (+142)
- Рівненська область – 9019 (+98)
- Івано-Франківська область – 8843 (+182)
- Харківська область – 8691 (+247)
- Закарпатська область – 7385 (+83)
- Одеська область – 6921 (+170)
- Тернопільська область – 5705 (+227)
- Київська область – 5489 (+92)
- Волинська область – 5370 (+50)
- Вінницька область – 3872 (+72)
- Житомирська область – 3155 (+92)
- Хмельницька область – 2297 (+103)
- Дніпропетровська область – 2236 (+74)
- Чернігівська область – 1745 (+69)
- Запорізька область – 1520 (+33)
- Черкаська область – 1482 (+92)
- Сумська область – 1398 (+37)
- Донецька область – 1369 (+51)
- Миколаївська область – 1118 (+41)
- Кіровоградська область – 795 (+5)
- Полтавська область – 738 (+33)
- Херсонська область – 386 (+12)
- Луганська область – 295 (+21)
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