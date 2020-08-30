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На сегодня, 30 августа, в Украине зарегистрировали 2 096 новых больных коронавирусом.

С начала пандемии в Украине обнаружили 119 074 инфицированных SARS-CoV-2. 56 734 человека выздоровели, 2 527 пациентов умерли.

Львовская область – 14 356 (+188)

Киев – 13 093 (+109)

Черновицкая область – 10 145 (+148)

Ровненская область – 9 098 (+79)

Ивано-Франковская область – 9 014 (+171)

Харьковская область – 8 889 (+198)

Закарпатская область – 7 456 (+71)

Одесская область – 7 094 (+173)

Тернопольская область – 5 865 (+160)

Киевская область – 5 580 (+91)

Волынская область – 5 417 (+47)

Винницкая область – 3 948 (+76)

Житомирская область – 3 213 (+58)

Хмельницкая область – 2 402 (+105)

Днепропетровская область – 2 306 (+70)

Черниговская область – 1 777 (+32)

Запорожская область – 1 558 (+38)

Черкасская область – 1538 (+56)

Сумская область – 1 456 (+58)

Донецкая область – 1 416 (+47)

Николаевская область – 1169 (+51)

Кировоградская область – 810 (+15)

Полтавская область – 770 (+32)

Херсонская область – 392 (+6)

Луганская область – 312 (+17)

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

​Львовская область – 389 (+3)

Черновицкая область – 277 (+3)

Закарпатская область – 259

Ивано-Франковская область – 214 (+2)

Харьковская область – 203 (+4)

Киев – 202 (+9)

Ровненская область – 129 (+2)

Волынская область – 117

Одесская область – 102

Киевская область – 96 (+1)

Винницкая область – 81 (+1)

Тернопольская область – 69 (+3)

Житомирская область – 65 (+4)

Днепропетровская область – 47 (+1)

Кировоградская область – 45

Хмельницкая область – 43

Черкасская область – 38

Николаевская область – 26 (+1)

Запорожская область – 25

Сумская область – 24

Черниговская область – 22

Донецкая область – 21 (+1)

Полтавская область – 20

Херсонская область – 11

Луганская область – 2

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 059 медицинских работников, зато более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%.

COVID-19 в ВСУ

За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 37 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 9 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 30 августа во Вооруженных силах болеют 633 человека.

В Вооруженных силах Украины коронавирус побороли уже 1 066 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. Сейчас болеют 633 человека.

Украина обеспечена аппаратами ИВЛ

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине есть достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

По его словам искусственная вентиляция легких – не средство лечения, а необходимость, когда развивается дыхательная недостаточность, "когда без ИВЛ человек не может жить".

"Конечно, это очень тяжелое течение болезни и очень высокая летальность пациентов, которые подключены к ИВЛ", – добавил глава Минздрава.

В Украине 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации

В Украине в среднем до 20% больных коронавирусной инфекцией нуждаются в госпитализации.

"Как только увеличивается количество людей, заболевших COVID-19, сразу растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. В среднем до 20% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации", – сказал глава Минздрава.

Степанов пояснил, что расчеты ведутся по данным еженедельной статистики. За минувшие сутки госпитализированы 357 человек.

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Статистика распространения COVID-19

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 25 036 838 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 16 446 912 пациентов уже выздоровели. Но 843 194 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 962 057

Бразилия – 3 846 153

Индия – 3 542 733

Россия – 987 470

Перу – 639 435

Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала

Мигранты покусали медиков и военных в Италии

В военном госпитале Рима мигранты из Нигерии пытались избежать прохождения карантина из-за положительного теста на коронавирус. После отказа отпустить их нигерийцы атаковали медицинский персонал.

Две женщины и мужчина из Нигерии сначала хотели, чтобы их выписали из больницы, где они находились из-за положительного теста на COVID-19.

Во время драки с агрессивными пациентами пострадали как итальянские врачи, так и военные. Конфликт удалось остановить карабинерам, которые прибыли на место. Мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались. Поводом для возмущения нигерийцев стала выписка другого пациента, 16-летнего парня из Бангладеша, получившего отрицательный результат теста на коронавирус.

В Эквадоре подтвердили случай повторного заражения коронавирусом

О случае реинфицирования коронавирусом сообщили ученые Эквадора. Ранее об этом заявляли Соединенные штаты, Китай и ряд европейских стран.

У указанного больного обнаружили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме. Однако уже в августе симптомы были умеренными. В то же время в июле результат теста на COVID-19 был отрицательным.

Также эквадорские исследователи отметили, что во время второго инфицирования у пациента зафиксировали повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус. Это свидетельствует о том, что в его организме уже были антитела.

Вспышка в Индии

Индия уже давно входит в первую пятерку стран по количеству больных коронавируcом COVID-19.

26 августа в стране зафиксировали 85 687 новых случаев заражения, а 27 августа – 77 266. 28 августа там обнаружили 76 472 новых больных коронавирусом, а 29 августа подтвердили еще 78 761 случай инфицирования.

Следовательно, 26, 27 и 29 августа в Индии зарегистрировали больше новых случаев инфицирования коронавирусом, чем в США 16 июля, когда в стране обнаружили рекордное количество новых больных – 77 255. По состоянию на 30 августа общее количество больных коронавирусом в Индии – 3 542 733. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 63 498 человек. Зато 2 713 933 пациентам удалось преодолели болезнь.

Казахстанскую вакцину против коронавируса допустили к клиническим испытаниям

Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую вакцину в соответствующий список.

В список ВОЗ попало 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия и Канада.

По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.