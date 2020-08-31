Новости о коронавирусе 31 августа: 2141 новый случай в Украине, исследование о COVID-19 у детей
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, всего с начала эпидемии количество заболевших возросло до 121 215. Стало известно, что дети могут неделями "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких-либо симптомов заболевания. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 31 августа
Читайте также Новости о коронавирусе 30 августа: новый случай повторного заражения в мире, заявление главы Минздрава
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на сегодня, 31 августа, в Украине зарегистрировали 2 141 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в Украине обнаружили 121 115 инфицированных SARS-CoV-2. 57 114 человека выздоровели, 2 557 пациентов умерли.
Коронавирус в областях Украины 31 августа:
- Винницкая область – 3993 (+45);
- Волынская область – 5471 (+54);
- Днепропетровская область – 2349 (+43);
- Донецкая область – 1418 (+2);
- Житомирская область – 3302 (+89);
- Закарпатская область – 7516 (+60);
- Запорожская область – 1596 (+38);
- Ивано – Франковская область – 9179 (+165);
- Кировоградская область – 814 (+4);
- Киев – 13370 (+277);
- Киевская область – 5669 (+89);
- Львовская область – 14510 (+154);
- Луганская область – 315 (+3);
- Николаевская область – 1252 (+83);
- Одесская область – 7283 (+189);
- Полтавская область – 789 (+19);
- Ровненская область – 9182 (+84);
- Сумская область – 1470 (+14);
- Тернопольская область – 6014 (+149);
- Харьковская область – 9076 (+187);
- Херсонская область – 396 (+4);
- Хмельницкая область – 2481 (+79);
- Черновицкая область – 10303 (+158);
- Черкасская область – 1573 (+35);
- Черниговская область – 1894 (+117).
За минувшие сутки в стране провели 18 162 исследования на выявление SARS-СoV-2. Из них 14 109 методом ПЦР, а еще 4 053 – методом ИФА.
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
Львовская область – 394 (+5);
Черновицкая область – 279 (+2);
Закарпатская область – 262 (+3);
Ивано – Франковская область – 215 (+1);
Харьковская область – 204 (+1);
Киев – 208 (+6);
Ровненская область – 130 (+1);
Волынская область – 119 (+2);
Одесская область – 102;
Киевская область – 96;
Винницкая область – 83 (+2);
Тернопольская область – 71 (+2);
Житомирская область – 65;
Днепропетровская область – 47;
Кировоградская область – 45;
Хмельницкая область – 45 (+2);
Черкасская область – 38;
Николаевская область – 28 (+2);
Запорожская область – 25;
Сумская область – 24;
Черниговская область – 22;
Донецкая область – 21;
Полтавская область – 20;
Херсонская область – 12 (+1);
Луганская область – 2.
COVID-19 в ВСУ
За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 7 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 30 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 31 августа в Вооруженных силах болеют 638 человек.
К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. Сейчас болеют 638 человек.
Коронавирус среди украинских медиков
За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 059 медицинских работников, более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%.
Читайте также Создали защитные маски из конопли
Будут ли тестировать учителей и учеников на COVID-19, если в классе обнаружат больных
Министр здравоохранения заявил, что он не видит смысла в тестировании учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе. Поэтому, скорее всего, этого делать не будут.
Однако, по словам Степанова, окончательно это будет определять врач-эпидемиолог. Здесь, в частности, все зависит от того, насколько близкими были контакты.
Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 31 августа
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 25 236 758 инфицированных SARS-CoV-2. 16 624 629 пациентов уже выздоровели. Но 846 606 больных умерли от осложнений.
Топ – 5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 997 163
- Бразилия – 3 862 311
- Индия – 3 542 733
- Россия – 992 402
- Перу – 639 435
Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала
Дети неделями могут переносить коронавирус без симптомов
Дети могут неделями "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких – либо симптомов заболевания.
Об этом говорится в новом исследовании ученых из Южной Кореи, в котором содержались данные о 91 инфицированного ребенка, болевшего в период с 18 февраля по 31 марта.
20 из этих детей (22%) не имели симптомов заболевания во время течения болезни. Еще 18 детей (20%) сначала переносили коронавирус без каких-либо признаков, но позже симптомы таки проявились.
Но более чем половина из них, а именно 71 ребенок (78%) имели симптомы заболевания, в частности: лихорадку, кашель, диарею, боль в животе и потерю обоняния или вкуса. Продолжительность симптомов отличалась. У некоторых они могли длиться 1 день, а у кого – то и 36 дней.