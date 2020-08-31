За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, всего с начала эпидемии количество заболевших возросло до 121 215. Стало известно, что дети могут неделями "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких-либо симптомов заболевания. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 31 августа

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на сегодня, 31 августа, в Украине зарегистрировали 2 141 нового больного коронавирусом. С начала пандемии в Украине обнаружили 121 115 инфицированных SARS-CoV-2. 57 114 человека выздоровели, 2 557 пациентов умерли.

Коронавирус в областях Украины 31 августа:

Винницкая область – 3993 (+45);

Волынская область – 5471 (+54);

Днепропетровская область – 2349 (+43);

Донецкая область – 1418 (+2);

Житомирская область – 3302 (+89);

Закарпатская область – 7516 (+60);

Запорожская область – 1596 (+38);

Ивано – Франковская область – 9179 (+165);

Кировоградская область – 814 (+4);

Киев – 13370 (+277);

Киевская область – 5669 (+89);

Львовская область – 14510 (+154);

Луганская область – 315 (+3);

Николаевская область – 1252 (+83);

Одесская область – 7283 (+189);

Полтавская область – 789 (+19);

Ровненская область – 9182 (+84);

Сумская область – 1470 (+14);

Тернопольская область – 6014 (+149);

Харьковская область – 9076 (+187);

Херсонская область – 396 (+4);

Хмельницкая область – 2481 (+79);

Черновицкая область – 10303 (+158);

Черкасская область – 1573 (+35);

Черниговская область – 1894 (+117).

За минувшие сутки в стране провели 18 162 исследования на выявление SARS-СoV-2. Из них 14 109 методом ПЦР, а еще 4 053 – методом ИФА.

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 394 (+5);

Черновицкая область – 279 (+2);

Закарпатская область – 262 (+3);

Ивано – Франковская область – 215 (+1);

Харьковская область – 204 (+1);

Киев – 208 (+6);

Ровненская область – 130 (+1);

Волынская область – 119 (+2);

Одесская область – 102;

Киевская область – 96;

Винницкая область – 83 (+2);

Тернопольская область – 71 (+2);

Житомирская область – 65;

Днепропетровская область – 47;

Кировоградская область – 45;

Хмельницкая область – 45 (+2);

Черкасская область – 38;

Николаевская область – 28 (+2);

Запорожская область – 25;

Сумская область – 24;

Черниговская область – 22;

Донецкая область – 21;

Полтавская область – 20;

Херсонская область – 12 (+1);

Луганская область – 2.

COVID-19 в ВСУ

За последние сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 7 новых случаев инфицирования COVID-19. Это на 30 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. По состоянию на 31 августа в Вооруженных силах болеют 638 человек.

К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. Сейчас болеют 638 человек.

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 95 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 11 059 медицинских работников, более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%.

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Будут ли тестировать учителей и учеников на COVID-19, если в классе обнаружат больных

Министр здравоохранения заявил, что он не видит смысла в тестировании учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе. Поэтому, скорее всего, этого делать не будут.

Однако, по словам Степанова, окончательно это будет определять врач-эпидемиолог. Здесь, в частности, все зависит от того, насколько близкими были контакты.

Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала Новости о коронавирусе в мире 31 августа Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 25 236 758 инфицированных SARS-CoV-2. 16 624 629 пациентов уже выздоровели. Но 846 606 больных умерли от осложнений. Топ – 5 стран по распространению коронавируса: США – 5 997 163

Бразилия – 3 862 311

Индия – 3 542 733

Россия – 992 402

Перу – 639 435

Как пользоваться самолетом во время пандемии / Инфографика 24 канала

Дети неделями могут переносить коронавирус без симптомов

Дети могут неделями "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких – либо симптомов заболевания.

Об этом говорится в новом исследовании ученых из Южной Кореи, в котором содержались данные о 91 инфицированного ребенка, болевшего в период с 18 февраля по 31 марта.

20 из этих детей (22%) не имели симптомов заболевания во время течения болезни. Еще 18 детей (20%) сначала переносили коронавирус без каких-либо признаков, но позже симптомы таки проявились.

Но более чем половина из них, а именно 71 ребенок (78%) имели симптомы заболевания, в частности: лихорадку, кашель, диарею, боль в животе и потерю обоняния или вкуса. Продолжительность симптомов отличалась. У некоторых они могли длиться 1 день, а у кого – то и 36 дней.