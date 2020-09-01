В Украине обнаружили 123 303 больных коронавирусом. У мэра Тернополя диагностировали COVID-19. Украинцы могут снова посещать Болгарию. Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября. После заражения коронавирусом умер тринадцатый президент Индии Мукерджи. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 1 сентября

Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию диагностировали у 2 088 жителей Украины. К сожалению, за минувшие сутки умерли еще 48 больных. При этом выздоровели – 688 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 31 августа: 2141 новый случай в Украине, исследования о COVID-19 у детей

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (+262) и Одесской (+211) областях. Также более 100 больных зафиксировали во Львовской (+193), Тернопольской (+180), Ивано-Франковской (+169), Черновицкой (+117) областях, а также в Киеве (+176).

За минувшие сутки украинские лаборатории провели 42 068 тестирований на выявление SARS-CoV-2, из них 22 627 тестов выполнили методом ПЦР, а остальным 19 441 – методом ИФА.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 123 303 украинцев, 57 802 из которых уже выздоровели. К сожалению, 2 605 пациентов умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. Следовательно, в стране остается 62 896 активных больных – это пациенты, которые еще продолжают свое лечение.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Львовская область – 14 703 (+193);

Киев – 13 546 (+176);

Черновицкая область – 10 420 (+117)

Ровненская область – 9 269 (+87)

Ивано-Франковская область – 9 348 (+169);

Харьковская область – 9 338 (+262);

Закарпатская область – 7 600 (+84);

Одесская область – 7 494 (+211);

Тернопольская область – 6 194 (+180);

Киевская область – 5 755 (+86);

Волынская область – 5 223 (+52);

Винницкая область – 4 044 (+51);

Житомирская область – 3 382 (+80);

Хмельницкая область – 2 519 (+38);

Днепропетровская область – 2 398 (+49);

Черниговская область – 1 941 (+47);

Запорожская область – 1 627 (+31);

Черкасская область – 1 594 (+21);

Сумская область – 1 532 (+62);

Донецкая область – 1 448 (+30)

Николаевская область – 1 284 (+32);

Кировоградская область – 816 (+2);

Полтавская область – 808 (+19);

Херсонская область – 400 (+4);

Луганская область – 320 (+5).

Сколько граждан умерли от коронавируса:

Львовская область – 702 (+8);

Черновицкая область – 284 (+5);

Закарпатская область – 263 (+1);

Ивано-Франковская область – 219 (+4);

Харьковская область – 207 (+3);

Киев – 213 (+5);

Ровненская область – 131 (+1);

Волынская область – 121 (+2);

Одесская область – 108 (+6);

Киевская область – 97 (+1);

Винницкая область – 85 (+2);

Тернопольская область – 72 (+1);

Житомирская область – 68 (+3);

Днепропетровская область – 49 (+2);

Кировоградская область – 46 (+1);

Хмельницкая область – 46 (+1);

Черкасская область – 38;

Николаевская область – 29 (+1);

Запорожская область – 25;

Сумская область – 24;

Черниговская область – 22;

Донецкая область – 21;

Полтавская область-20;

Херсонська область – 12;

Луганська область – 3(+1)

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины : За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 28 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 647 человек. 1 087 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 543 военных и работников ВСУ. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 96 человек.

: За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 28 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют 647 человек. 1 087 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 543 военных и работников ВСУ. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 96 человек. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 101 медработника. При этом с начала года болезнь обнаружили у 11 362 медицинских работников. Известно о не менее 7,7 тысячи случаев выздоровления среди работников медицинской сферы и о более 60 смертях от болезни. Впрочем, Минздрав и ЦОС давно не сообщали конкретные данные по этим показателям. Поэтому точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 1 сентября 18 регионов Украины не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.

Не готовы к послаблениям:

Киев; Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Полтавская область; Ровненская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черновицкая область; Черниговская область.



Показатели по состоянию на 1 сентября / данные Минздрава

Когда вакцину против COVID-19 смогут массово применять в Украине

По словам главного санврача страна Виктора Ляшко, вакцина против коронавірусної инфекции COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года.

Пока неизвестно, чья это будет вакцина. Наибольшего прогресса, выхода на третий этап клинических исследований, достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три китайские вакцины;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом

Председатель Тернопольского городского совета Сергей Надал подхватил коронавирус. Он говорит, что чувствует себя нормально, а потребности в госпитализации нет. Имеет лишь некоторые незначительные симптомы, в частности боль в горле. Поэтому лечится дома на самоизоляции. По словам Надала, он и его заместители регулярно сдают тесты на COVID-19 в течение последних пяти месяцев. Он уточнил, что никто из членов его команды и сотрудников пока не инфицирован.

С 1 сентября украинцы снова могут беспрепятственно посещать Болгарию

Новое решение болгарского правительства определяет, что с первого дня осени 2020 года украинцы смогут посещать Болгарию без прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус и 14-дневной самоизоляции. Предварительно определено, что эти ограничения будут сняты как минимум с 1 по 30 сентября. В дальнейшем их могут продолжить.

Степанов прокомментировал решение КСУ о неконституционности карантина

Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения правительства и парламента о введении карантина. Впрочем глава Минздрава Максим Степанов убежден, что в этом решении нет ничего о компетенции министерства в этом вопросе.

Сейчас в стране действует идеальная модель адаптивного карантина. Его усиливают в регионах в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Возвращение к жесткого карантина возможно только в том случае, если показатели МЗ ухудшатся во всех регионах,

– пояснил Степанов.

К теме КСУ признал неконституционными определенные положения относительно карантина: детали

Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября

Один из крупнейших в мире лоукостеров Ryanair отменил почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября. Ранее ряд рейсов в Украину отменили у Wizz Air и МАУ. Авиакомпания пока не анонсировала отмену рейсов. В то же время в системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы. Какие именно – читайте по ссылке.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 1 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 25 503 783 больных коронавирусом. Зато 16 838 293 пациентов уже выздоровели. Но 851 045 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 031 287;

Бразилия – 3 908 272;

Индия – 3 691 166;

Россия – 997 072;

Перу – 647 166.

После заражения коронавирусом умер тринадцатый президент Индии Мукерджи

Известный индийский политик Пранаб Мукерджи, который до 2017 года даже был президентом государства, умер 31 августа. За три недели до этого у него обнаружили коронавирус после госпитализации. Впрочем, пока неизвестно, стала ли причиной смерти Мукерджи именно коронавирусная болезнь.

Исследования, прогнозы, вакцины и разработки, касающиеся COVID-19

50% эффективности: в ВОЗ рассказали, какой должна быть вакцина против коронавируса

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что главный критерий вакцины против коронавируса – безопасность. А вот эффективность вакцины должна быть не менее 50%. По ее словам, регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.

Шмыгаль заявил, что до конца сентября в Украине ежедневно будут регистрировать 3 тысячи больных COVID-19

Сейчас в Украине ежедневно фиксируют от 2 до 2500 случаев заболевания COVID-19. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в стране до конца сентября или в начале октября ожидают суточный прирост инфицированных коронавирусом около 3 тысяч. По словам премьера, такой рост количества заболеваний может привести к загруженности больниц на более чем 80%.