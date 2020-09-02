В Украине снова самый высокий суточный показатель инфицированных COVID-19, количество госпитализированных превысило 50 человек. Минздрав изменил алгоритм выхода из самоизоляции, теперь достаточно не иметь симптомов. Гонконг ввел массовое тестирование населения, а США отказались сотрудничать с ВОЗ по вакцине. Это последние новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 2 сентября

За минувшие сутки в Украине вирусом SARS-CoV-2 инфицировались 2 495 человек. Наибольшее количество больных обнаружили в Харьковской области и городе Киеве – более 300 больных. Рейтинг по количеству больных продолжает возглавлять Львовщина, где заболели 14 907 жителей региона.

К сожалению, со вчера подтвердили 51 летальный случай среди пациентов с COVID-19, зато 1 015 больных – выздоровели.

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Распространение коронавируса в Украине

За все время эпидемии COVID-19 заболели 125 798 человек, из них побороли недуг 58 817 пациентов.

2 656 больных умерли от осложнений или из-за наличия сопутствующих заболеваний.

В стране остается 64 325 активных больных – это пациенты, которые еще продолжают свое лечение.

Статистика COVID-19 в областях по состоянию на 2 сентября:

Львовская область – 14 907 (+204)

Киев – 13 878 (+332)

Черновицкая область – 10 487 (+67)

Харьковская область – 9640 (+302)

Ивано-Франковская область – 9522 (+174)

Ровненская область – 9396 (+127)

Закарпатская область – 7697 (+97)

Одесская область – 7697 (+203)

Тернопольская область – 6395 (+201)

Киевская область – 5842 (+87)

Волынская область – 5589 (+66)

Винницкая область – 4109 (+65)

Житомирская область – 3442 (+60)

Хмельницкая область – 2630 (+111)

Днепропетровская область – 2454 (+56)

Черниговская область – 1990 (+49)

Запорожская область – 1657 (+30)

Черкасская область – 1642 (+48)

Сумская область – 1571 (+39)

Донецкая область – 1505 (+57)

Николаевская область – 1320 (+36)

Полтавская область – 832 (+24)

Кировоградская область – 826 (+10)

Херсонская область – 424 (+24)

Луганская область – 346 (+26)

Показатель летальности 2,1%

Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,1%. Согласно данным Центра общественного здоровья, высокие показатели летальности зафиксированы в Кировоградской (5,9%), Черкасской (2,8%) и Закарпатской (3,5%) областях.

За минувшие сутки в Украине от осложнений коронавируса умер 51 человек. Больше всего смертей зарегистрировали на Львовщине – 10, в городе Киеве – 5, Харьковской области – 6, Киевщине – 5 летальных случаев.

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 412 (+10)

Черновицкая область – 287 (+3)

Закарпатская область – 265 (+2)

Ивано-Франковская область – 222 (+3)

Киев – 218 (+5)

Харьковская область – 213 (+6)

Ровненская область – 132 (+1)

Волынская область – 123 (+2)

Одесская область – 110 (+2)

Киевская область – 102 (+5)

Винницкая область – 85

Тернопольская область – 76 (+4)

Житомирская область – 68

Днепропетровская область – 51 (+2)

Кировоградская область – 47 (+1)

Хмельницкая область – 47 (+1)

Черкасская область – 38

Николаевская область – 31 (+2)

Запорожская область – 25

Сумская область – 25 (+1)

Черниговская область – 22

Донецкая область – 21

Полтавская область – 20

Херсонская область – 13 (+1)

Луганская область – 3

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 32 новых случая инфицирования COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют COVID-19 607 военных. Зато побороли коронавирусную болезнь уже 1159 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 565 военных и работников ВСУ.

за минувшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировали 32 новых случая инфицирования COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах болеют COVID-19 607 военных. Зато побороли коронавирусную болезнь уже 1159 человек. К сожалению, зафиксировали и шесть летальных исходов. На изоляции, в том числе и на самоизоляции, находятся 565 военных и работников ВСУ. COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили у 136 медицинских работников. В общем COVID-19 заболели 11 498 медиков и врачей, зато более 7,7 тысячи из них выздоровели. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 9,7%. Известно, что более 60 инфицированных SARS-CoV-2 медиков – умерли.

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В столице заработали пункты сбора использованных масок: адреса пунктов сбора

В Киеве открыли специальные пункты, в которые можно отдать использованные средства защиты. После сбора спецсредства герметично упаковывают и вывозят. Сжигание использованных масок и перчаток происходит при температуре 1200 градусов Цельсия.



Как правильно использовать маску / инфографика 24 канала

В Минздраве назвали симптомы, которые сразу указывают на инфицирование коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что потеря ощущения вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирусную болезнь.

Рейтинг симптомов, которые встречаются чаще всего:

Лихорадка – встречается у 88% всех больных коронавирусом,

Сухой кашель – у 67%,

Слабость у 38%,

Осложнение дыхания у 18%,

Боль в горле у 13%,

Головная боль у 13%,

Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота – у 5-10%.

Минздрав обновил правила выхода из самоизоляции для контактных лиц

Министерство здравоохранения упростило алгоритм для выхода из самоизоляции для людей, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. До сих пор для выхода из самоизоляции контактные лица на 14 день должны были сделать ПЦР-тест. Однако на этой неделе министерство меняет алгоритм.

Важно! Человек может завершить самоизоляцию на 14 день без проведения ПЦР, если не будет симптомов.

Кроме того, тестирование могут сделать на 7-9 день изоляции. Если результат будет отрицательный, человеку позволят завершить самоизоляцию раньше.

Ляшко назвал три фактора идеальной вакцины против COVID-19

По словам главного санитарного врача, на сегодня в мире 33 вакцины проходят клинические испытания, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

Идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:

формировать надежный иммунный ответ;

вызвать мощный Т-лимфоцитный иммунитет;

не иметь никаких серьезных побочных эффектов.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

В Минздраве объяснили, как должен действовать работодатель при выявленном случае COVID-19

Работнику нельзя запретить выйти на самоизоляцию, а также заставить делать ПЦР-тестирование за собственные деньги.

Работодатель не имеет права не пускать своего работника на самоизоляцию.

Человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач должен открыть больничный. Самоизоляция должна длиться не менее 14 дней. Также работника нельзя заставить платить деньги за ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

Как студентам уберечься от заражения COVID-19 в общежитиях: советы Минздрава

Общежития довольно часто становятся эпицентрами заражения коронавирусом, поскольку их жители довольно тесно контактируют между собой. Поэтому студентам следует обезопасить себя от возможного инфицирования, придерживаясь необходимых правил.

Министерство здравоохранения опубликовало несколько эпидемиологических правил, которые с нового учебного года должны соблюдать студенты в общежитиях, другие жители или посетители.

Как студентам обезопасить себя от COVID-19 в общежитиях

находиться в защитной маске вне комнаты;

пользоваться спиртосодержащими антисептиками на входе;

воздерживаться от контакта с другими лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

при обнаружении у себя симптомов респираторных заболеваний сразу самоизолироваться.

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Новости о коронавирусе в мире 2 сентября

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире обнаружили 25 935 511 больных коронавирусом. Зато 18 217 094 пациента уже выздоровели. Но 861 217 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 258 028;

Бразилия – 3 952 790;

Индия – 3 773 483;

Россия – 1 005 000;

Перу – 657 129.

В Гонконге началось массовое тестирование на COVID-19

Любой из жителей мегаполиса может прийти в один из 100 пунктов забора биологического материала и бесплатно сдать анализы. Результаты обещают уже через несколько часов. Таким образом власти Гонконга хотят установить реальный масштаб распространения вируса в городе. Ведь многие люди могут быть асимптоматическими носителями коронавируса.

Не ходишь в маске – иди на поле: так в Туркменистане наказывают нарушителей карантина

В городе Мары на юге Туркменистана наказывают за появление в общественном месте без маски. Граждан, которые не могут уплатить штраф, полиция принудительно отправляет на исправительные работы в поле.

Полиция усилила контроль на улицах города и организует рейды на специальных автобусах. Во время них задерживают лиц без масок и отвозят их в полицейские отделения. Штраф за отсутствие маски составляет 60 манатов (17 долларов).

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Исследования и последние разработки по COVID-19

США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 совместно с ВОЗ

Соединенные Штаты Америки не будут принимать участие в международной разработке вакцины от COVID-19. Такое решение аргументируют тем, что страна потеряла доверие ко Всемирной организации здравоохранения.

В США планируют сосредоточиться на собственных разработках вакцины от коронавируса.

В автобусе один больной коронавирусом человек заразил десятки других пассажиров

В Китае человек в автобусе заразил десятки других пассажиров, которые сидели вдали от него. Это очередное подтверждение того, что COVID-19 все же может распространяться по воздуху.

Сначала организации здравоохранения не рассматривали возможность того, что коронавирус может распространяться просто через дыхание. Впрочем, у ученых появлялось все больше доказательств и ВОЗ пришлось это признать.

Насколько сильно мутировал коронавирус SASR-CoV-2: новые данные

Генетический анализ показал, что коронавирус не слишком мутировал с декабря 2019 года. Это означает, что вакцины против коронавируса может быть достаточно для борьбы с пандемией.

Ученые отметили, что новый штамм коронавируса D614G быстро распространился с начала пандемии. Но ученые не смогли это связать с адаптационными изменениями.

Что нового обнаружили ученые? С начала пандемии ученые анализировали 18 514 независимых последовательностей генома вируса, собранных из образцов граждан 84 стран, и сканировали их на наличие изменений. Анализ показал низкие оценки генетической дифференциации после первоначальной вспышки. Это указывает на то, что до сих пор геном SARS-CoV-2 эволюционировал случайным процессом, а не путем адаптации к человеческим хозяевам.

Иммунитет от COVID-19: ученые изучили его быстротечность

Антитела к коронавирусной инфекции сохраняются в организме человека по меньшей мере четыре месяца после установления диагноза. Ученые заявляют, что они не исчезают так быстро, как предполагали ранее.

Если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител, как это делает естественная инфекция, это дает надежду на то, что "иммунитет к этому непредсказуемому и очень заразному вирусу не может быть скоротечным".

Интересно 23-летний американец рассказал, почему стал добровольцем в испытании вакцины от COVID-19

Apple выпустила iOS 13.7 с улучшенной системой уведомлений о COVID-19

Apple опубликовала финальные сборки iOS 13.7 и iPadOS 13.7. Новая технология Exposure Notifications Express призвана обеспечить сообщениями пользователей о потенциальных заражениях COVID-19.

Смартфоны с поддержкой технологии собирают обезличенные данные (ключи) от смартфонов поблизости через Bluetooth Low Energy. Если становится известно, что кто-то из пользователей системы заразился COVID-19, все пользователи, с которыми связывали его устройство в последние 14 дней, получат оповещения о возможном заражении.

Беременные с COVID-19 чаще попадают в реанимацию и рожают преждевременно

Масштабное исследование течения коронавируса среди беременных женщин показывает, что у рожениц с COVID-19 более высокие риски попасть в отделение интенсивной терапии, чем у небеременных женщин этого же возраста. Также важно, что больные коронавирусом роженицы чаще переживают преждевременные роды.