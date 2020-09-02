Президент Владимир Зеленский заявил, что в фонде борьбы с COVID-19 есть "почти все средства" и опроверг слухи об их растрате.

Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Харьковскую область.

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Комментируя информацию о том, что якобы фонд борьбы с COVID-19 уже почти пустой, Зеленский сказал, что это неправда.

Это история с большим фейком, которую подогревают различные люди, журналисты. Спрашивайте министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто сообщают эту информацию, с COVID-ным фондом все в порядке,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что с этим фондом "все в порядке", "там почти все средства есть".

Важно: Недавно журналисты bihus.info обнародовали данные, подтверждающие, что Минздрав причастен к коррупционной схеме. Дело в том, что в мае Кабмин выделил Минздраву 3 миллиарда гривен из Фонда борьбы с COVID-19. Тогда часть этих денег предусмотрели на доплаты медикам и закупку оборудования. Остальные – 2,4 миллиарда – на закупку средств защиты: масок, костюмов, перчаток и прочего. Однако журналисты выяснили, что за 3 месяца после выделения средств Минздрав потратил меньше, чем 37 миллионов гривен. Большинство товаров по перечню так и не закупили.

То есть, всего 1,5% средств Минздрав потратил на противодействие пандемии в Украине. Остальные деньги до сих пор не освоены, а большинство необходимых товаров украинские больницы не получили. Так лучше ли такое оправдание, что "почти все средства есть", чем чтобы они были использованы по назначению – Зеленский не сказал.