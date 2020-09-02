"Все в порядке": Зеленский заверил, что деньги с ковидного фонда не растратили
Президент Владимир Зеленский заявил, что в фонде борьбы с COVID-19 есть "почти все средства" и опроверг слухи об их растрате.
Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Харьковскую область.
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Комментируя информацию о том, что якобы фонд борьбы с COVID-19 уже почти пустой, Зеленский сказал, что это неправда.
Это история с большим фейком, которую подогревают различные люди, журналисты. Спрашивайте министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто сообщают эту информацию, с COVID-ным фондом все в порядке,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что с этим фондом "все в порядке", "там почти все средства есть".
То есть, всего 1,5% средств Минздрав потратил на противодействие пандемии в Украине. Остальные деньги до сих пор не освоены, а большинство необходимых товаров украинские больницы не получили. Так лучше ли такое оправдание, что "почти все средства есть", чем чтобы они были использованы по назначению – Зеленский не сказал.