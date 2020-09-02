Президент Володимир Зеленський заявив, що у фонді боротьби з COVID-19 є "майже всі кошти" та спростував чутки про розтрату грошей.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Харківської області.

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Коментуючи інформацію про те, що нібито фонд боротьби з COVID-19 вже майже порожній, Зеленський сказав, що це неправда.

Це історія великого фейку, який підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони достатньо часто комунікують цю інформацію, з COVID-ним фондом все в порядку,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що з цим фондом "все в порядку", "там майже всі кошти є".

Важливо: Нещодавно журналісти bihus.info оприлюднили дані, які підтверджують, що МОЗ причетне до корупційної схеми. Річ у тім, що у травні Кабмін виділив МОЗу 3 мільярди гривень з Фонду боротьби з COVID-19. Тоді частину цих грошей передбачили на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решту – 2, 4 мільярди – на закупівлю засобів захисту: масок, костюмів, рукавичок та іншого. Однак журналісти з'ясували, що за 3 місяці після виділення коштів МОЗ витратило менше, ніж 37 мільйонів гривень. Більшість товарів з переліку так і не закупили.

Тобто, всього 1,5% коштів МОЗ витратило на протидію пандемії в Україні. Решта грошей досі не освоєна, а більшість необхідних товарів українські лікарні не отримали. То, чи краще таке виправдання, що "майже всі кошти є", ніж аби вони були використані за призначенням – Зеленський не розповів.