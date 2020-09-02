"Все в порядку": Зеленський запевнив, що гроші з ковідного фонду не розтратили
Президент Володимир Зеленський заявив, що у фонді боротьби з COVID-19 є "майже всі кошти" та спростував чутки про розтрату грошей.
Про це він повідомив під час робочої поїздки до Харківської області.
Читайте також МОЗ знову спіймали на корупційних схемах: журналістське розслідування
Коментуючи інформацію про те, що нібито фонд боротьби з COVID-19 вже майже порожній, Зеленський сказав, що це неправда.
Це історія великого фейку, який підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони достатньо часто комунікують цю інформацію, з COVID-ним фондом все в порядку,
– зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що з цим фондом "все в порядку", "там майже всі кошти є".
Тобто, всього 1,5% коштів МОЗ витратило на протидію пандемії в Україні. Решта грошей досі не освоєна, а більшість необхідних товарів українські лікарні не отримали. То, чи краще таке виправдання, що "майже всі кошти є", ніж аби вони були використані за призначенням – Зеленський не розповів.