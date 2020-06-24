За прошедшие сутки в России обнаружили 7 113 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на 24 июня на территории РФ обнаружили 613 994 больных COVID-19.

Отметим, что статистика в России неточная, ведь в ней учтен аннексированный Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.

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Как ситуация изменилась за прошедшие сутки

Больше всего больных в Москве (+885 человек за последние сутки), Подмосковье (+467), Ханты-Мансийском автономном округе (+319), Петербурге (+221), Нижегородской (+217) и Иркутской (+209) областях.

За минувшие сутки умерли еще 92 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 8 605 человек.

Выздоровели 375 164 человека, в том числе 6 342 человека выписаны из больниц за последние сутки.

Провели более 18,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 311 тысяч тестов за последние сутки.

Занижение смертности

Стоит отметить, что официальные данные о летальности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах с похожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что эти цифры занижены.

Хронология событий вокруг коронавируса в России: