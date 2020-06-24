COVID-19 в России: более 610 тысяч больных
За прошедшие сутки в России обнаружили 7 113 новых больных коронавирусом. Всего по состоянию на 24 июня на территории РФ обнаружили 613 994 больных COVID-19.
Отметим, что статистика в России неточная, ведь в ней учтен аннексированный Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ сообщает стопкоронавирус.рф.
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Как ситуация изменилась за прошедшие сутки
Больше всего больных в Москве (+885 человек за последние сутки), Подмосковье (+467), Ханты-Мансийском автономном округе (+319), Петербурге (+221), Нижегородской (+217) и Иркутской (+209) областях.
За минувшие сутки умерли еще 92 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 8 605 человек.
Выздоровели 375 164 человека, в том числе 6 342 человека выписаны из больниц за последние сутки.
Провели более 18,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 311 тысяч тестов за последние сутки.
Занижение смертности
Стоит отметить, что официальные данные о летальности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах с похожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что эти цифры занижены.
Хронология событий вокруг коронавируса в России:
- 24 июня несмотря на пандемию коронавируса, президент России Владимир Путин провел в Москве военный парад.
ВОЗ попросила РФ не проводить парад ко Дню Победы из-за опасности новой вспышки.
- В России вакцину от коронавируса решили испытывать на военных.
- Российский Минздрав ввел новый подсчет больных коронавирусом в стране. Теперь люди с позитивным тестом на COVID-19, которые не имеют жалоб и чувствуют себя хорошо, не будут учтены в статистике заболеваемости.
- 27 мая Путин заявил, что парад ко Дню победы состоится 24 июня.
- Более трети российских медиков заявили, что вынуждены в случае выявления пневмонии, спровоцированной COVID-19, ставить в документах код других заболеваний.
- В российской Адыгее после проведения похорон 155 человек заразились COVID-19.
- 19 мая Михаил Мишустин успешно вылечился от коронавируса. Президент России Владимир Путин вернул ему полномочия премьер-министра.
- 7% всех смертей от коронавируса в России приходится на медиков.
- 12 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом.
- 11 мая, несмотря на стремительный рост количества больных COVID-19 в России, глава Кремля Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
- 19 марта в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за COVID-19. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, так что ее не удалось спасти.