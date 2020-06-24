Впродовж минулої доби в Росії виявили 7113 нових хворих на коронавірус. Всього станом на 24 червня на території РФ виявили 613 994 хворих на COVID-19.

Зазначимо, що статистика в Росії є неточною, адже в ній врахований анексований Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Як ситуація змінилась впродовж минулої доби

Найбільше хворих у Москві (+885 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+467), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+319), Петербурзі (+221), Нижньогородській (+217) і Іркутській (+209) областях.

За минулу добу померли ще 92 пацієнти з COVID-19. Всього з початку пандемії померли 8605 осіб.

Одужали 375 164 осіб, у тому числі 6342 людини виписані з лікарень за останню добу.

Провели понад 18,1 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, в тому числі 311 тисяч тестів за останню добу.

Заниження смертності

Варто зазначити, що офіційні дані про летальність від хвороби досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому кілька іноземних інформаційних агенцій провели своє розслідування та з'ясували, що ці цифри є заниженими.

Хронологія подій довкола коронавірусу в Росії: