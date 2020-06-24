COVID-19 в Росії: понад 610 тисяч хворих
Впродовж минулої доби в Росії виявили 7113 нових хворих на коронавірус. Всього станом на 24 червня на території РФ виявили 613 994 хворих на COVID-19.
Зазначимо, що статистика в Росії є неточною, адже в ній врахований анексований Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Як ситуація змінилась впродовж минулої доби
Найбільше хворих у Москві (+885 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+467), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+319), Петербурзі (+221), Нижньогородській (+217) і Іркутській (+209) областях.
За минулу добу померли ще 92 пацієнти з COVID-19. Всього з початку пандемії померли 8605 осіб.
Одужали 375 164 осіб, у тому числі 6342 людини виписані з лікарень за останню добу.
Провели понад 18,1 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу, в тому числі 311 тисяч тестів за останню добу.
Заниження смертності
Варто зазначити, що офіційні дані про летальність від хвороби досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому кілька іноземних інформаційних агенцій провели своє розслідування та з'ясували, що ці цифри є заниженими.
Хронологія подій довкола коронавірусу в Росії:
- 24 червня попри пандемію коронавірусу, президент Росії Володимир Путін провів в Москві військовий парад.
- ВООЗ попросила РФ не проводити парад до Дня Перемоги через небезпеку нового спалаху.
- У Росії вакцину від коронавірусу вирішили випробовувати на військових.
- Російське МОЗ запровадило новий підрахунок хворих на коронавірус в країні. Тепер люди з позитивним тестом на COVID-19, які не мають скарг та почуваються добре, не будуть враховані в статистику захворюваності.
- 27 травня Путін заявив, що парад до Дня перемоги відбудеться 24 червня.
- Більше третини російських медиків заявили, що змушені в разі виявлення пневмонії спровокованою COVID-19, ставити в документах код інших захворювань.
- У російській Адигеї після проведення похорону 155 людей заразилися COVID-19
- 19 травня Михайло Мішустін успішно вилікувався від коронавірусу. Президент Росії Володимир Путін повернув йому повноваження прем'єр-міністра.
- 7% усіх смертей від коронавірусу в Росії припадає на медиків.
- 12 травня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що захворів на коронавірус.
- 11 травня попри стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 у Росії очільник Кремля Володимир Путін заявив про завершення періоду неробочих днів у країні.
- 19 березня в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через COVID-19. Жінка мала супутні важкі захворювання, відтак її не вдалося врятувати.