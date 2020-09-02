23-річний чоловік із Флориди, який втратив сім членів сім'ї від коронавірусу, став першим американцем, на якому вчені випробовують вакцину проти COVID-19. Як відомо, вакцина Оксфордського університету на сьогодні знаходиться на останній стадії клінічних випробувань.

Американець Джейкоб Серрано та ще 31 особа отримали або плацебо або вакцину від Оксфордського університету. Про це пише Daily Mail.

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Фаза III вивчає, чи ефективна вакцина для запобігання симптомів COVID-19 у великих масштабах із тисячами добровольцями.

Серрано каже, що хоче допомогти зупинити смертоносний вірус, який на сьогодні вбив понад 183 000 людей в США.

Я дивлюся на кількість життів, які ми втратили, і я просто не хочу, щоб це продовжувалося,

– заявив Джейкоб.



Джейкоб Серрано / Фото: CBS News / Daily Mail

За словами добровольця, він усвідомлює ризики, на які пішов.

"Але я волів би, щоб ми були на крок ближче, незалежно від того, що для цього потрібно", – сказав він.

За Серрано та іншими людьми будуть стежити протягом наступних кількох тижнів, щоб дізнатись, хто формує імунну відповідь проти вірусу.

Провідний головний слідчий на штаті Флорида доктор Ларрі Буш, спеціаліст з інфекційних хвороб у Веллінгтоні, заявив, що на першій та другій фазах випробування вакцина викликала "міцні нейтралізуючі антитіла", а також "відповідь Т-клітин ... для боротьби з клітинами, які справді інфікуються".