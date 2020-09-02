Імунітет від COVID-19: вчені вивчили його швидкоплинність
Антитіла до коронавірусної інфекції зберігаються в організмі людини щонайменше чотири місяці після встановлення діагнозу. Вчені заявляють, що вони не зникають так швидко, як припускали раніше.
Про це повідомляє CNBC з посиланням на звіт, заснований на тестах, проведених на більш ніж 30 тисячах осіб в Ісландії.
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Дослідження, яке було проведено компанією deCODE Genetics з Рейк'явіка, стало великою роботою з реакції імунної системи на вірус.
На думку експертів, якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл, як це робить природна інфекція, це дає надію на те, що "імунітет до цього непередбачуваного і дуже заразного вірусу не може бути швидкоплинним".
Раніше вчені припускали, що антитіла до коронавірусу COVID-19 швидко зникають, а дехто із пацієнтів, переважно із легким чи безсимптомним перебігом захворювання, взагалі їх не виробляє.