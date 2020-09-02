У МОЗ назвали симптоми, які одразу вказують на інфікування коронавірусом
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що втрата відчуття смаку і нюху майже відразу вказують на коронавірусну хворобу.
Про це Віктор Ляшко розповів на ранковому брифінгу 2 вересня, пише 24 канал.
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Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже одразу вказують на коронавірус, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб,
– пояснив головний санітарний лікар.
Він розповів, що ВООЗ на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусу зробила такий своєрідний рейтинг симптомів, і розмістила їх в певному щаблі. На верхньому рівні ті симптоми, які зустрічаються найчастіше:
- Лихоманка – зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус,
- Сухий кашель у 67%,
- Слабкість у 38%,
- Ускладнення дихання у 18%,
- Біль у горлі у 13%,
- Головний біль у 13%,
- Біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%.
"Нежить, діарея, кашель з кров'ю також є симптомами", – додав Ляшко.