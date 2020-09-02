Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що втрата відчуття смаку і нюху майже відразу вказують на коронавірусну хворобу.

Про це Віктор Ляшко розповів на ранковому брифінгу 2 вересня, пише 24 канал.

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Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже одразу вказують на коронавірус, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб,

– пояснив головний санітарний лікар.

Він розповів, що ВООЗ на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусу зробила такий своєрідний рейтинг симптомів, і розмістила їх в певному щаблі. На верхньому рівні ті симптоми, які зустрічаються найчастіше:

Лихоманка – зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус, Сухий кашель у 67%, Слабкість у 38%, Ускладнення дихання у 18%, Біль у горлі у 13%, Головний біль у 13%, Біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%.

"Нежить, діарея, кашель з кров'ю також є симптомами", – додав Ляшко.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу