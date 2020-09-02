Ляшко назвав три фактори ідеальної вакцини проти COVID-19
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції.
Про це розповів Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня, пише 24 канал.
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За словами головного санітарного лікаря, на сьогодні у світі 33 вакцини проходять клінічні випробування, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.
Ідеальна вакцина повинна відповідати трьом чинникам:
- формувати надійну імунну відповідь;
- викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;
- не мати жодних серйозних побічних ефектів.
Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок,
– пояснив Віктор Ляшко.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу