Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про фактори ідеальної вакцини для профілактики коронавірусної інфекції.

Про це розповів Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня, пише 24 канал.

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За словами головного санітарного лікаря, на сьогодні у світі 33 вакцини проходять клінічні випробування, 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

Ідеальна вакцина повинна відповідати трьом чинникам:

формувати надійну імунну відповідь;

викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;

не мати жодних серйозних побічних ефектів.

Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії), у разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. Паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок,

– пояснив Віктор Ляшко.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу