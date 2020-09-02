Станом на 2 вересня в Україні зафіксували 125 798 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу кількість збільшилася на 2495.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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За весь час епідемії в Україні коронавірус виявили у 125 798 осіб. За минулу добу у Харківській області і місті Києві виявили понад 300 хворих. Рейтинг з кількості хворих продовжує очолювати Львівщина, де зафіксовано 14 907 випадків інфікування.

58 817 людей вже одужали, за минулу добу – 1 015.

На жаль, 2 656 пацієнтів померли від ускладнень або внаслідок супутніх захворювань. За минулу добу підтвердили 51 летальний випадок.

В країні залишається 64 325 активних хворих – це пацієнти, які ще продовжують своє лікування.

Коронавірус в Україні: статистика випадків в областях