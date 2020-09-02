В Україні за добу підтвердили 2495 випадків COVID-19: статистика
Станом на 2 вересня в Україні зафіксували 125 798 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу кількість збільшилася на 2495.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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За весь час епідемії в Україні коронавірус виявили у 125 798 осіб. За минулу добу у Харківській області і місті Києві виявили понад 300 хворих. Рейтинг з кількості хворих продовжує очолювати Львівщина, де зафіксовано 14 907 випадків інфікування.
58 817 людей вже одужали, за минулу добу – 1 015.
На жаль, 2 656 пацієнтів померли від ускладнень або внаслідок супутніх захворювань. За минулу добу підтвердили 51 летальний випадок.
В країні залишається 64 325 активних хворих – це пацієнти, які ще продовжують своє лікування.
Коронавірус в Україні: статистика випадків в областях
- Львівська область – 14 907 (+204)
- Київ – 13 878 (+332)
- Чернівецька область – 10 487 (+67)
- Харківська область – 9640 (+302)
- Івано-Франківська область – 9522 (+174)
- Рівненська область – 9396 (+127)
- Закарпатська область – 7697 (+97)
- Одеська область – 7697 (+203)
- Тернопільська область – 6395 (+201)
- Київська область – 5842 (+87)
- Волинська область – 5589 (+66)
- Вінницька область – 4109 (+65)
- Житомирська область – 3442 (+60)
- Хмельницька область – 2630 (+111)
- Дніпропетровська область – 2454 (+56)
- Чернігівська область – 1990 (+49)
- Запорізька область – 1657 (+30)
- Черкаська область – 1642 (+48)
- Сумська область – 1571 (+39)
- Донецька область – 1505 (+57)
- Миколаївська область – 1320 (+36)
- Полтавська область – 832 (+24)
- Кіровоградська область – 826 (+10)
- Херсонська область – 424 (+24)
- Луганська область – 346 (+26)