В Украине за сутки подтвердили 2495 случаев COVID-19: статистика
По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировали 125 798 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество увеличилось на 2495.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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За все время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 125 798 человек. За минувшие сутки в Харьковской области и городе Киеве обнаружили более 300 больных. Рейтинг по количеству больных продолжает возглавлять Львовщина, где зафиксировано 14 907 случаев инфицирования.
58 817 человек уже выздоровели, за минувшие сутки – 1 015.
К сожалению, 2 656 пациентов умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки подтвердили 51 летальный случай.
В стране остается 64 325 активных больных – это пациенты, которые еще продолжают свое лечение.
Коронавирус в Украине: статистика случаев в областях
- Львовская область – 14 907 (+204)
- Киев – 13 878 (+332)
- Черновицкая область – 10 487 (+67)
- Харьковская область – 9640 (+302)
- Ивано – Франковская область – 9522 (+174)
- Ровенская область – 9396 (+127)
- Закарпатская область – 7697 (+97)
- Одесская область – 7697 (+203)
- Тернопольская область – 6395 (+201)
- Киевская область – 5842 (+87)
- Волынская область – 5589 (+66)
- Винницкая область – 4109 (+65)
- Житомирская область – 3442 (+60)
- Хмельницкая область – 2630 (+111)
- Днепропетровская область – 2454 (+56)
- Черниговская область – 1990 (+49)
- Запорожская область – 1657 (+30)
- Черкасская область – 1642 (+48)
- Сумская область – 1571 (+39)
- Донецкая область – 1505 (+57)
- Николаевская область – 1320 (+36)
- Полтавская область – 832 (+24)
- Кировоградская область – 826 (+10)
- Херсонская область – 424 (+24)
- Луганская область – 346 (+26)