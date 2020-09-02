По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировали 125 798 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество увеличилось на 2495.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

Читайте также Новости о коронавирусе 1 сентября: первые вспышки в украинских школах, заболел мэр Тернополя

За все время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 125 798 человек. За минувшие сутки в Харьковской области и городе Киеве обнаружили более 300 больных. Рейтинг по количеству больных продолжает возглавлять Львовщина, где зафиксировано 14 907 случаев инфицирования.

58 817 человек уже выздоровели, за минувшие сутки – 1 015.

К сожалению, 2 656 пациентов умерли от осложнений или вследствие сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки подтвердили 51 летальный случай.

В стране остается 64 325 активных больных – это пациенты, которые еще продолжают свое лечение.

Коронавирус в Украине: статистика случаев в областях