Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о факторах идеальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября, пишет 24 канал.

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По словам главного санитарного врача, на сегодня в мире 33 вакцины проходят клинические испытания, 9 вакцин находятся на третий клинической стадии.

Идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:

формировать надежный иммунный ответ;

вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;

не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

После завершения (исследований третьей клинической стадии), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок,

– пояснил Виктор Ляшко.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала