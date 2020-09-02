Ляшко назвал три фактора идеальной вакцины против COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о факторах идеальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.
Об этом рассказал Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября, пишет 24 канал.
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По словам главного санитарного врача, на сегодня в мире 33 вакцины проходят клинические испытания, 9 вакцин находятся на третий клинической стадии.
Идеальная вакцина должна соответствовать трем факторам:
- формировать надежный иммунный ответ;
- вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;
- не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
После завершения (исследований третьей клинической стадии), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок,
– пояснил Виктор Ляшко.
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