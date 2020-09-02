Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что потеря ощущения вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирусную болезнь.

Об этом Виктор Ляшко рассказал на утреннем брифинге 2 сентября, пишет 24 канал.

Читайте также Ляшко назвал три фактора идеальной вакцины против COVID-19

Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на коронавирус, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней,

– пояснил главный санитарный врач.

Он рассказал, что ВОЗ на основе проведенного анализа всех случаев коронавируса сделала такой своеобразный рейтинг симптомов и разместила их в определенном порядке. На верхнем уровне те симптомы, которые встречаются чаще всего:

Лихорадка – встречается у 88% всех больных коронавирусом. Сухой кашель у 67%. Слабость у 38%. Осложнение дыхания у 18%. Боль в горле у 13%. Головная боль у 13%. Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота – у 5-10%.

"Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", – добавил Ляшко.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала