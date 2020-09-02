В Минздраве назвали симптомы, которые сразу указывают на инфицирование коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что потеря ощущения вкуса и обоняния почти сразу указывают на коронавирусную болезнь.
Об этом Виктор Ляшко рассказал на утреннем брифинге 2 сентября, пишет 24 канал.
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Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на коронавирус, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней,
– пояснил главный санитарный врач.
Он рассказал, что ВОЗ на основе проведенного анализа всех случаев коронавируса сделала такой своеобразный рейтинг симптомов и разместила их в определенном порядке. На верхнем уровне те симптомы, которые встречаются чаще всего:
- Лихорадка – встречается у 88% всех больных коронавирусом.
- Сухой кашель у 67%.
- Слабость у 38%.
- Осложнение дыхания у 18%.
- Боль в горле у 13%.
- Головная боль у 13%.
- Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота – у 5-10%.
"Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", – добавил Ляшко.