Антитела к коронавирусной инфекции сохраняются в организме человека по меньшей мере четыре месяца после установления диагноза. Ученые заявляют, что они не исчезают так быстро, как предполагали ранее.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет, основанный на тестах, проведенных на более чем 30 тысячах человек в Исландии.

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Исследование, проведенное deCODE Genetics из Рейкьявика, стало большой работой по реакции иммунной системы на вирус.

По мнению экспертов, если вакцина может стимулировать выработку устойчивых антител, как это делает естественная инфекция, это дает надежду на то, что "иммунитет к этому непредсказуемому и очень заразному вирусу не может быть скоротечным".

Ранее ученые предполагали, что антитела к коронавирусу COVID-19 быстро исчезают, а некоторые из пациентов, преимущественно с легким или бессимптомным течением заболевания, вообще их не производит.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала