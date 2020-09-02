23-летний американец рассказал, почему стал добровольцем в испытании вакцины от COVID-19
23-летний мужчина из Флориды, который потерял семь членов семьи от коронавируса, стал первым американцем, на котором ученые испытывают вакцину против COVID-19. Как известно, вакцина Оксфордского университета на сегодня находится на последней стадии клинических испытаний.
Американец Джейкоб Серрано и еще 31 человек получили либо плацебо, либо вакцину от Оксфордского университета. Об этом пишет Daily Mail.
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Фаза III изучает, эффективна ли вакцина для предотвращения симптомов COVID-19 в больших масштабах с тысячами добровольцев.
Серрано говорит, что хочет помочь остановить смертоносный вирус, который на сегодняшний день убил более 183 000 человек в США.
Я смотрю на количество жизней, которые мы потеряли, и я просто не хочу, чтобы это продолжалось,
– заявил Джейкоб.
Джейкоб Серрано / Фото: CBS News / Daily Mail
По словам добровольца, он осознает риски, на которые пошел.
"Но я предпочел бы, чтобы мы были на шаг ближе, независимо от того, что для этого нужно", – сказал он.
За Серрано и другими людьми будут следить в течение следующих нескольких недель, чтобы узнать, кто формирует иммунный ответ против вируса.
Ведущий исследователь в штате Флорида доктор Ларри Буш, специалист по инфекционным болезням в Веллингтоне, заявил, что на первой и второй фазах испытания вакцина вызвала "крепкие нейтрализующие антитела", а также "ответ Т-клеток ... для борьбы с клетками, которые действительно инфицируются".