23-летний мужчина из Флориды, который потерял семь членов семьи от коронавируса, стал первым американцем, на котором ученые испытывают вакцину против COVID-19. Как известно, вакцина Оксфордского университета на сегодня находится на последней стадии клинических испытаний.

Американец Джейкоб Серрано и еще 31 человек получили либо плацебо, либо вакцину от Оксфордского университета. Об этом пишет Daily Mail.

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Фаза III изучает, эффективна ли вакцина для предотвращения симптомов COVID-19 в больших масштабах с тысячами добровольцев.

Серрано говорит, что хочет помочь остановить смертоносный вирус, который на сегодняшний день убил более 183 000 человек в США.

Я смотрю на количество жизней, которые мы потеряли, и я просто не хочу, чтобы это продолжалось,

– заявил Джейкоб.



Джейкоб Серрано / Фото: CBS News / Daily Mail

По словам добровольца, он осознает риски, на которые пошел.

"Но я предпочел бы, чтобы мы были на шаг ближе, независимо от того, что для этого нужно", – сказал он.

За Серрано и другими людьми будут следить в течение следующих нескольких недель, чтобы узнать, кто формирует иммунный ответ против вируса.

Ведущий исследователь в штате Флорида доктор Ларри Буш, специалист по инфекционным болезням в Веллингтоне, заявил, что на первой и второй фазах испытания вакцина вызвала "крепкие нейтрализующие антитела", а также "ответ Т-клеток ... для борьбы с клетками, которые действительно инфицируются".