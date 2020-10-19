Новини про коронавірус 19 жовтня: Польща розгорнула лікарні на стадіонах, в Україні брак лікарів
В Україні кількість інфікованих коронавірусним збудником перевищила 303 тисячі, схоже, що хвороба тільки набирає обертів. Лікарка розповіла про неефективність препарату Ремдесивір, партію якого чекають в Україні. В Польщі загострилась епідеміологічна ситуація – розгортають госпіталі на стадіонах. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 19 жовтня
Від учора на коронавірус захворіли 4 766 українців, відомо також про 66 смертей внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що від коронавірусу померла 8-річна дитина.
Загалом лабораторії провели 2 815 833 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.
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Загалом з початку епідемії захворіло на коронавірус 303 368 українців, 126 489 осіб одужали, 5 637 – померли від ускладнень.
Кількість виявлених випадків зараження в областях
- Вінницька область — 8 418 випадків;
- Волинська область — 10 986 випадків;
- Дніпропетровська область — 11 108 випадків;
- Донецька область — 7 133 випадки;
- Житомирська область — 10 095 випадків;
- Закарпатська область — 11 825 випадків;
- Запорізька область — 6 483 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 766 випадків;
- Кіровоградська область — 1 591 випадок;
- м. Київ — 30 848 випадків;
- Київська область — 12 924 випадки;
- Львівська область — 25 103 випадки;
- Луганська область — 2 467 випадків;
- Миколаївська область — 5 865 випадків;
- Одеська область — 19 079 випадків;
- Полтавська область — 6 051 випадок;
- Рівненська область — 16 034 випадки;
- Сумська область — 9 104 випадки;
- Тернопільська область — 17 503 випадки;
- Харківська область — 29 113 випадків;
- Херсонська область — 2 570 випадків;
- Хмельницька область — 11 035 випадків;
- Чернівецька область — 17 866 випадків;
- Черкаська область — 6 892 випадки;
- Чернігівська область — 6 779 випадків.
Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 704 (+10)
- Київ – 587 (+5)
- Харківська область – 445 (+6)
- Чернівецька область – 411 (+4)
- Івано-Франківська область – 387 (+4)
- Закарпатська область – 333 (+2)
- Одеська область – 288
- Київська область – 286 (+3)
- Дніпропетровська область – 239
- Тернопільська область – 228 (+6)
- Волинська область – 222 (+1)
- Рівненська область – 201 (+4)
- Хмельницька область – 181 (+3)
- Житомирська область – 171 (+1)
- Вінницька область – 148 (+2)
- Сумська область – 128 (+1)
- Миколаївська область – 118 (+4)
- Полтавська область – 101 (+1)
- Запорізька область – 95
- Чернігівська область – 87
- Донецька область – 77 (+4)
- Кіровоградська область – 72 (+1)
- Черкаська область – 70 (+1)
- Херсонська область – 51 (+2)
- Луганська область – 43 (+1)
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора SARS-CoV-2 інфікувалися 207 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 19 595 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу захворіли ще 29 військових. Окрім того, від наслідків COVID-19 за декілька тижнів боротьби з недугою помер військовий. Це вже 14 смерть від коронавірусу в ЗСУ. Наразі в ЗСУ від коронавірусу лікуються 1060 людей. Усього від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 3270 військовослужбовців, померло – 14 інфікованих.
Головні новини про коронавірус в Україні
Через COVID-19 померла 8-річна дитина
В Івано-Франківську від пневмонії через коронавірусну інфекцію помер хлопчик 8 років, якого доставили в лікарню у важкому стані. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що медики боролись за життя дитини, але не змогли врятувати.
Відомо, що дитину привезли до лікарні у четвер ввечері з пневмоніями, у п'ятницю хлопчику зробили ПЛР і у нього підтвердився COVID-19. На жаль, у суботу дитина померла.
До послаблення карантину не готова жодна область України
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 грудня. Станом на 19 жовтня до послаблення обмежень не готова жодна область України.
Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. По Україні за кілька днів він зріс на 10 випадків, наразі показник становить 192,7 при нормі 40.
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Ремдисивір не довів ефективності в Україні
Противірусний препарат Ремдесивір вже везуть до України у великих кількостях. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що він майже не знижує смертність через COVID-19.
Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що цей препарат був експериментальний і створювався під час лихоманки Еболи. В Україні з ним раніше не стикалися і його ефективність не доведена.
Ми мали певний досвід використання Ремдисивіру на Буковині у кількох критичних пацієнтів. Результати вийшли не надто вдалими, препарат не допоміг,
– зазначила Кобевко.
Нагадаємо, що МОЗ України повідомив, що замови 28 тисяч доз цього препарату.
В Україні не планують закривати школи
У Верховній Раді заявили, що початкову школу і дитячі садочки з листопада точно закривати не будуть, навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.
Голова комітету ВР з питань науки і освіти Сергій Бабак також пояснив, чому продовжили шкільні канікули з 15 по 30 жовтня.
За його словами, цього року ситуація змінилася через дві причини:
- перша – це різкий сплеск коронавірусу в Україні;
- друга – вибори, які мають відбутися 25 жовтня.
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Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 19 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 40 067 535 людей, з них 27 512 031 – одужали, але, на жаль, 1 113 800 хворих померли.
Наразі активних хворих 11 441 704, вони продовжують своє лікування.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 155 592;
- Індія – 7 550 273;
- Бразилія – 5 224 362;
- Росія – 1 406 504;
- Аргентина – 989 680.
Головні новини та дослідження про COVID-19 у світі
У Варшаві хворих на коронавірус розміщуватимуть на стадіоні
На Національному стадіоні Варшави, де відкривали чемпіонат Європи з футболу 2012, розгорнуть тимчасовий шпиталь для хворих на COVID-19. Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що на стадіоні розгорнуть 500 ліжкомісць, 50 з яких будуть виділені для інтенсивної терапії.
Як не інфікуватись під час зустрічей з друзями: модель поведінки
Суперкомп'ютер змоделював різні ситуація та визначив як можна провести час з друзями з найменшим ризиком зараження. Зокрема, науковці переглянули три ключові сценарії: сидіти навпроти один одного, сидіти поруч і сидіти по діагоналі. Вони змоделювали схему поширення крапель.
Відтак, визначили, що найкраще сидіти навскоси один навпроти одного. Коли людина розмовляла з кимось, хто сидів по діагоналі через стіл, приблизно на 75% менше крапель доходило до неї від партнера.