В Україні кількість інфікованих коронавірусним збудником перевищила 303 тисячі, схоже, що хвороба тільки набирає обертів. Лікарка розповіла про неефективність препарату Ремдесивір, партію якого чекають в Україні. В Польщі загострилась епідеміологічна ситуація – розгортають госпіталі на стадіонах. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 19 жовтня

Від учора на коронавірус захворіли 4 766 українців, відомо також про 66 смертей внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу повідомив, що від коронавірусу померла 8-річна дитина.

Загалом лабораторії провели 2 815 833 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.

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Загалом з початку епідемії захворіло на коронавірус 303 368 українців, 126 489 осіб одужали, 5 637 – померли від ускладнень.

Кількість виявлених випадків зараження в областях

Вінницька область — 8 418 випадків;

Волинська область — 10 986 випадків;

Дніпропетровська область — 11 108 випадків;

Донецька область — 7 133 випадки;

Житомирська область — 10 095 випадків;

Закарпатська область — 11 825 випадків;

Запорізька область — 6 483 випадки;

Івано-Франківська область — 16 766 випадків;

Кіровоградська область — 1 591 випадок;

м. Київ — 30 848 випадків;

Київська область — 12 924 випадки;

Львівська область — 25 103 випадки;

Луганська область — 2 467 випадків;

Миколаївська область — 5 865 випадків;

Одеська область — 19 079 випадків;

Полтавська область — 6 051 випадок;

Рівненська область — 16 034 випадки;

Сумська область — 9 104 випадки;

Тернопільська область — 17 503 випадки;

Харківська область — 29 113 випадків;

Херсонська область — 2 570 випадків;

Хмельницька область — 11 035 випадків;

Чернівецька область — 17 866 випадків;

Черкаська область — 6 892 випадки;

Чернігівська область — 6 779 випадків.

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 704 (+10)

Київ – 587 (+5)

Харківська область – 445 (+6)

Чернівецька область – 411 (+4)

Івано-Франківська область – 387 (+4)

Закарпатська область – 333 (+2)

Одеська область – 288

Київська область – 286 (+3)

Дніпропетровська область – 239

Тернопільська область – 228 (+6)

Волинська область – 222 (+1)

Рівненська область – 201 (+4)

Хмельницька область – 181 (+3)

Житомирська область – 171 (+1)

Вінницька область – 148 (+2)

Сумська область – 128 (+1)

Миколаївська область – 118 (+4)

Полтавська область – 101 (+1)

Запорізька область – 95

Чернігівська область – 87

Донецька область – 77 (+4)

Кіровоградська область – 72 (+1)

Черкаська область – 70 (+1)

Херсонська область – 51 (+2)

Луганська область – 43 (+1)

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора SARS-CoV-2 інфікувалися 207 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 19 595​ медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли.

від учора SARS-CoV-2 інфікувалися 207 медичних працівників. Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 19 595​ медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу захворіли ще 29 військових. Окрім того, від наслідків COVID-19 за декілька тижнів боротьби з недугою помер військовий. Це вже 14 смерть від коронавірусу в ЗСУ. Наразі в ЗСУ від коронавірусу лікуються 1060 людей. Усього від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 3270 військовослужбовців, померло – 14 інфікованих.

Головні новини про коронавірус в Україні

Через COVID-19 померла 8-річна дитина

В Івано-Франківську від пневмонії через коронавірусну інфекцію помер хлопчик 8 років, якого доставили в лікарню у важкому стані. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що медики боролись за життя дитини, але не змогли врятувати.

Відомо, що дитину привезли до лікарні у четвер ввечері з пневмоніями, у п'ятницю хлопчику зробили ПЛР і у нього підтвердився COVID-19. На жаль, у суботу дитина померла.

До послаблення карантину не готова жодна область України

Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 грудня. Станом на 19 жовтня до послаблення обмежень не готова жодна область України.

Все тому, що в усіх регіонах перевищений показник захворюваності. По Україні за кілька днів він зріс на 10 випадків, наразі показник становить 192,7 при нормі 40.

Найвищий рівень динаміки захворюваності на Сумщині – 343,2, досить високий на Хмельниччині – 325,2, а найнижчий – на Кіровоградщині – 43,3.

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Ремдисивір не довів ефективності в Україні

Противірусний препарат Ремдесивір вже везуть до України у великих кількостях. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що він майже не знижує смертність через COVID-19.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що цей препарат був експериментальний і створювався під час лихоманки Еболи. В Україні з ним раніше не стикалися і його ефективність не доведена.

Ми мали певний досвід використання Ремдисивіру на Буковині у кількох критичних пацієнтів. Результати вийшли не надто вдалими, препарат не допоміг,

– зазначила Кобевко.

Нагадаємо, що МОЗ України повідомив, що замови 28 тисяч доз цього препарату.

В Україні не планують закривати школи

У Верховній Раді заявили, що початкову школу і дитячі садочки з листопада точно закривати не будуть, навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.

Голова комітету ВР з питань науки і освіти Сергій Бабак також пояснив, чому продовжили шкільні канікули з 15 по 30 жовтня.

За його словами, цього року ситуація змінилася через дві причини:

перша – це різкий сплеск коронавірусу в Україні;

друга – вибори, які мають відбутися 25 жовтня.

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Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 19 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися 40 067 535 людей, з них 27 512 031 – одужали, але, на жаль, 1 113 800 хворих померли.

Наразі активних хворих 11 441 704, вони продовжують своє лікування.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 155 592; Індія – 7 550 273; Бразилія – 5 224 362; Росія – 1 406 504; Аргентина – 989 680.

Головні новини та дослідження про COVID-19 у світі

У Варшаві хворих на коронавірус розміщуватимуть на стадіоні

На Національному стадіоні Варшави, де відкривали чемпіонат Європи з футболу 2012, розгорнуть тимчасовий шпиталь для хворих на COVID-19. Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що на стадіоні розгорнуть 500 ліжкомісць, 50 з яких будуть виділені для інтенсивної терапії.

Важливо: Подібні шпиталі планують розгорнути у 16 воєводства. У Польщі за останній тиждень зафіксували рекордний приріст хворих від початку пандемії – по 8–9 тисяч щодня.

Як не інфікуватись під час зустрічей з друзями: модель поведінки

Суперкомп'ютер змоделював різні ситуація та визначив як можна провести час з друзями з найменшим ризиком зараження. Зокрема, науковці переглянули три ключові сценарії: сидіти навпроти один одного, сидіти поруч і сидіти по діагоналі. Вони змоделювали схему поширення крапель.

Відтак, визначили, що найкраще сидіти навскоси один навпроти одного. Коли людина розмовляла з кимось, хто сидів по діагоналі через стіл, приблизно на 75% менше крапель доходило до неї від партнера.