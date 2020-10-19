В Украине количество инфицированных коронавирусным возбудителем превысило 303 тысячи, похоже, что болезнь только набирает обороты. Врач рассказала о неэффективности препарата Ремдесивир, партию которого ждут в Украине. В Польше обострилась эпидемиологическая ситуация – разворачивают госпитали на стадионах. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 19 октября

Со вчерашнего дня коронавирусом заболели 4766 украинцев, известно также о 66 смертях в результате болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что от коронавируса умер 8-летний ребенок.

В общем лаборатории провели 2 815 833 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1112 пациентов.

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Всего с начала эпидемии заболели коронавирусом 303 368 украинцев, 126 489 человек выздоровели, 5 637 – умерли от осложнений.

Количество выявленных случаев заражения в областях

Винницкая область – 8 418 случаев;

Волынская область – 10 986 случаев;

Днепропетровская область – 11 108 случаев;

Донецкая область – 7 133 случая;

Житомирская область – 10 095 случаев;

Закарпатская область – 11 825 случаев;

Запорожская область – 6 483 случая;

Ивано-Франковская область – 16 766 случаев;

Кировоградская область – 1 591 случай;

м. Киев – 30 848 случаев;

Киевская область – 12 924 случаи;

Львовская область – 25 103 случая;

Луганская область – 2 467 случаев;

Николаевская область – 5 865 случаев;

Одесская область – 19 079 случаев;

Полтавская область – 6 051 случай;

Ровенская область – 16 034 случая;

Сумская область – 9 104 случая;

Тернопольская область – 17 503 случая;

Харьковская область – 29 113 случаев;

Херсонская область – 2 570 случаев;

Хмельницкая область – 11 035 случаев;

Черновицкая область – 17 866 случаев;

Черкасская область – 6 892 случая;

Черниговская область – 6 779 случаев.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 704 (+10)

Киев – 587 (+5)

Харьковская область – 445 (+6)

Черновицкая область – 411 (+4)

Ивано-Франковская область – 387 (+4)

Закарпатская область – 333 (+2)

Одесская область – 288

Киевская область – 286 (+3)

Днепропетровская область – 239

Тернопольская область – 228 (+6)

Волынская область – 222 (+1)

Ровенская область – 201 (+4)

Хмельницкая область – 181 (+3)

Житомирская область – 171 (+1)

Винницкая область – 148 (+2)

Сумская область – 128 (+1)

Николаевская область – 118 (+4)

Полтавская область – 101 (+1)

Запорожская область – 95

Черниговская область – 87

Донецкая область – 77 (+4)

Кировоградская область – 72 (+1)

Черкасская область – 70 (+1)

Херсонская область – 51 (+2)

Луганская область – 43 (+1)

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: со вчерашнего дня SARS-CoV-2 заразились 207 медицинских работников. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 19 595 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,5%. Также известно, что среди медиков есть жертвы коронавируса, по меньшей мере 132 из них, к сожалению, умерли.

со вчерашнего дня SARS-CoV-2 заразились 207 медицинских работников. С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 19 595 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,5%. Также известно, что среди медиков есть жертвы коронавируса, по меньшей мере 132 из них, к сожалению, умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки заболели еще 29 военных. Кроме того, от последствий COVID-19 за несколько недель борьбы с недугом скончался военный. Это уже 14 смерть от коронавируса в ВСУ. Сейчас в ВСУ от коронавируса лечатся 1060 человек. Всего с начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 3270 военнослужащих, умерло – 14 инфицированных.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Из-за COVID-19 умер 8-летний ребенок

В Ивано-Франковске от пневмонии из-за коронавирусной инфекции умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что медики боролись за жизнь ребенка, но не смогли спасти.

Известно, что ребенка привезли в больницу в четверг вечером с пневмонией, в пятницу мальчику сделали ПЦР и у него подтвердился COVID-19. К сожалению, в субботу ребенок умер.

К ослаблению карантина не готова ни одна область Украины

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 декабря. По состоянию на 19 октября к ослаблению ограничений не готова ни одна область Украины.

Все потому, что во всех регионах превышен показатель заболеваемости. По Украине за несколько дней он вырос на 10 случаев, пока показатель составляет 192,7 при норме 40.

Самый высокий уровень динамики заболеваемости на Сумщине – 343,2, достаточно высокий на Хмельнитчине – 325,2, а самый низкий – на Кировоградщине – 43,3.

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Ремдисивир не доказал эффективность в Украине

Противовирусный препарат Ремдесивир уже везут в Украину в больших количествах. Хотя Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он почти не снижает смертность из-за COVID-19.

Врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире 24 каналу рассказала, что этот препарат был экспериментальным и создавался во время лихорадки Эбола. В Украине с ним раньше не сталкивались и его эффективность не доказана.

Мы имели определенный опыт использования Ремдисивира на Буковине у нескольких критических пациентов. Результаты получились не слишком удачными, препарат не помог,

– отметила Кобевко.

Напомним, что Минздрав Украины сообщил, что заказал 28 тысяч доз этого препарата.

В Украине не планируют закрывать школы

В Верховной Раде заявили, что начальную школу и детские сады с ноября точно закрывать не будут, даже при наихудшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

Председатель комитета ВР по вопросам науки и образования Сергей Бабак также объяснил, почему продлили школьные каникулы с 15 по 30 октября.

По его словам, в этом году ситуация изменилась по двум причинам:

первая – это резкий всплеск коронавируса в Украине;

вторая – выборы, которые должны состояться 25 октября.

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Правила работы сотрудников образовательных учреждений на период карантина / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 19 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 40 067 535 человек, из них 27 512 031 – выздоровели, но, к сожалению, 1 113 800 заболевших скончались.

Сейчас активных больных 11 441 704, они продолжают свое лечение.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 155 592; Индия – 7 550 273; Бразилия – 5 224 362; Россия – 1 406 504; Аргентина – 989 680.

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В Варшаве больных коронавирусом будут размещать на стадионе

На Национальном стадионе Варшавы, где открывали чемпионат Европы по футболу 2012, развернут временный госпиталь для больных COVID-19. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что на стадионе развернут 500 койкомест, 50 из которых будут выделены для интенсивной терапии.

Важно: Подобные госпитали планируют развернуть в 16 воеводства. В Польше за последнюю неделю зафиксировали рекордный прирост заболевших с начала пандемии – по 8-9 тысяч в день.

Как не инфицироваться во время встреч с друзьями: модель поведения

Суперкомпьютер смоделировал различные ситуация и определил как можно провести время с друзьями с наименьшим риском заражения. В частности, ученые пересмотрели три ключевых сценария: сидеть напротив друг друга, сидеть рядом и сидеть по диагонали. Они смоделировали схему распространения капель.

Поэтому, определили, что лучше сидеть наискосок друг напротив друга. Когда человек разговаривала с кем-то, кто сидел по диагонали через стол, примерно на 75% меньше капель доходило до него от партнера.