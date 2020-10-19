По состоянию на утро 19 октября в России зарегистрировали 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных достигло 1 415 316 человек.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Подчеркиваем, что статистика заболеваемости в России искажена, поскольку они учитывают оккупированный Крым.

В прошлый раз рекорд суточного прироста наблюдался 16 октября – тогда были обнаружены 15 150 случаев COVID-19.

За сутки от инфекции умерли еще 179 пациентов. Всего с начала пандемии в стране умерли 24 366 человек. Выздоровели 1 075 904 человека, в том числе 5 328 пациентов выписали из больниц за минувшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, за последние 24 часа в России провели 449 тысяч тестов на коронавирус, а всего с начала пандемии – более 54,3 миллиона лабораторных исследований. Сейчас в стране 315 046 активных случаев.

Больше всего больных в Москве (+5 376 человек в сутки), Санкт-Петербурге (+686) и Подмосковье (+466).