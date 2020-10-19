Станом на ранок 19 жовтня в Росії зареєстрували 15 982 нових випадки зараження коронавірусної інфекції. Загальна кількість інфікованих досягла 1 415 316 осіб.

Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Наголошуємо, що статистика захворюваності в Росії спотворена, оскільки вони враховують окупований Крим.

Минулого разу рекорд добового приросту спостерігався 16 жовтня – тоді були виявлені 15150 випадків COVID-19.

За добу від інфекції померли ще 179 пацієнтів. Всього з початку пандемії в країні померли 24 366 осіб. Одужали 1 075 904 особи, в тому числі 5328 пацієнтів виписали з лікарень за минулу добу.

За даними Росспоживнагляду, за останні 24 години в Росії провели 449 тисяч тестів на коронавірус, а всього з початку пандемії – понад 54,3 мільйона лабораторних досліджень. Наразі в країні 315 046 активних випадків.

Найбільше хворих у Москві (+5376 осіб за добу), Санкт-Петербурзі (+686) і Підмосков'ї (+466).