COVID-19 не отступает – в Европе и Украине фиксируют значительный рост заболеваемости. Так, по состоянию на 18 октября в Украине количество инфицированных приблизилось к 300 тысячам. Китай заявил об одобрении нового закона по предотвращению инфекционных заболеваний. Ученые определились, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID-19.Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 18 октября.

Новости коронавирус в Украине 18 октября

За минувшие сутки коронавируснюу болезнь подтвердили у 5 231 жителя Украины, умерли 90 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, смогли побороть болезнь – 1 264 человека, пишет 24 канал.

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От начала пандемии на COVID-19 заболели 298 872 жители Украины, из них выздоровели 125 377 больных, а 5 607 – умерли от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.



По состоянию на 18 октября в Украине 167 888 активных больных COVID-19, они продолжают лечиться амбулаторно или дома.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 30 463 (+453);

Харьковская область – 28 518 (+589);

Львовская область – 28 844 (+305);

Одесская область – 18 729 (+210);

Черновицкая область – 17 659 (+209);

Тернопольская область – 17 361 (+201);

Ивано – Франковская область – 16 580 (+203);

Ровенская область – 15 882 (+236);

Закарпатская область – 11 736 (+110);

Днепропетровская область – 10 933 (+212);

Волынская область – 10 830 (+148);

Хмельницкая область – 10 818 (+338);

Житомирская область – 9 787 (+248);

Сумская область – 8 850 (+326);

Винницкая область – 8 356 (+123);

Донецкая область – 7 007 (+231);

Черкасская область – 6 762 (+143);

Черниговская область – 6 686 (+104);

Запорожская область – 6 365 (+106);

Полтавская область – 5 877 (+139);

Николаевская область – 5 687 (+120);

Херсонская область – 2 472 (+92);

Луганская область – 2 422 (+88);

Кировоградская область – 1 564 (+52);

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 694 (+13);

Киев – 582 (+13);

Харьковская область – 439;

Черновицкая область – 407 (+2);

Ивано – Франковская область – 383 (+4);

Закарпатская область – 331 (+2);

Одесская область – 288 (+2);

Киевская область – 283 (+12);

Днепропетровская область – 239;

Волынская область – 221 (+1);

Тернопольская область – 222 (+3);

Ровенская область – 197 (+1);

Хмельницкая область – 178 (+3);

Житомирская область – 170 (+2);

Винницкая область – 146 (+4);

Сумская область – 127 (+5);

Николаевская область – 114 (+4);

Запорожская область – 95;

Полтавская область – 100 (+3);

Черниговская область – 87;

Черкасская область – 69;

Кировоградская область – 71 (+3);

Донецкая область – 73 (+7);

Херсонская область – 49;

Луганская область – 42 (+6).

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине : со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 184 медицинских работников. Медицинский персонал истощен из-за значительной нагрузки на медицинскую систему страны. С начала пандемии инфицировались 19 388 украинских медиков. От общего количества больных в стране медицинские работники составляют 6,5%. Также известно, что среди медиков есть жертвы коронавируса, по меньшей мере 132 из них, к сожалению, умерли.

: со вчерашнего дня COVID-19 обнаружили у 184 медицинских работников. Медицинский персонал истощен из-за значительной нагрузки на медицинскую систему страны. С начала пандемии инфицировались 19 388 украинских медиков. От общего количества больных в стране медицинские работники составляют 6,5%. Также известно, что среди медиков есть жертвы коронавируса, по меньшей мере 132 из них, к сожалению, умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в рядах ВСУ коронавирус диагностировали еще у 91 человека. Кроме того, сообщили о смерти еще одного военного, который почти месяц боролся с коронавирусом. Это уже тринадцатая потеря для ВСУ из-за COVID-19. Сейчас в ВСУ болеют 1082 человека. Всего с начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 3220 военнослужащих, умерли – 13 человек.

Главные новости о COVID-19 в Украине

Чаще всего умирают от коронавируса украинцы в возрасте после 60 лет

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга 18 октября, что в Украине COVID-19 унес жизни 5 607 человек. Из них подавляющее большинство (75,7%) - это люди старше 60 лет.

Максим Степанов "У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет – это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками”.

Больше с брифинга Минздрава

Всего за сутки украинские лаборатории осуществили 35 064 тестирований, в том числе 27 503 исследований провели методом ПЦР, а также 7 561 – методом ИФА.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Харьковской области (589, в частности в городе Харьков – 422), в столице (453 случая), Хмельницкой (338 случаев), Сумской (326 случаев) и Львовской (305 случаев) областях.

В госпитализации нуждались 805 больных.​

Новости о коронавирусе в мире 18 октября

Согласно данным СНБО, с момента распространения коронавирусной инфекции болезнь обнаружили у 39 713 372 человек. 27 320 934 из них уже выздоровели. Но 1 110 311 пациентов умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 8 107 404;

Индия – 7 494 551;

Бразилия – 5 224 362;

Россия – 1 390 824;

Аргентина – 979 119.

Исследования и разработки касательно COVID-19

Иммунитет к коронавирусу: сколько времени он точно сохраняется

Наличие иммунитета к коронавирусной болезни является одним из ключевых условий преодоления пандемии. Отслеживание уровня антител у почти 6 тысяч жителей США, перенесших COVID-19, показало, что иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев.

Как именно формируются качественные антитела Исследователи разработали тест для двух частей вируса – S1 и S2

В Китае приняли закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний

Высший законодательный орган Китая поддержал новый закон о биозащите. Он должен обеспечить профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями на территории страны. Закон должен вступить в силу уже 15 апреля 2021 года.

Что предусматривает закон о биозащите:

Создание системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности.

Мониторинг рисков и раннее предупреждение.

Расследование и оценку рисков.

Обмен информацией.

Нашли образцы живого COVID-19 на замороженных продуктах

В Китае на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус. Человек при контакте с такой упаковкой может заразиться.

Образцы коронавируса эксперты нашли на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны.

Следовательно, в ведомстве призвали всех сотрудников отрасли соблюдать меры безопасности, избегать прямого контакта с продукцией, носить спецодежду, не касаться рта, носа и глаз во время работы, мыть руки и проводить дезинфекцию сразу после работы.



Живучесть коронавируса на поверхностях / инфографика 24 канала