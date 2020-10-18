Более 5 тысяч новых больных: заболеваемость COVID-19 не проходит
За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 5 231 жителя Украины.
Со вчера умерли 90 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, смогли побороть болезнь 1 264 человека. Новые данные опубликовала система мониторинга распространения коронавируса в Украине СНБО, пишет 24 канал.
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По состоянию на 18 октября в Украине 167 888 активных больных COVID-19, они продолжают лечиться амбулаторно или дома.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Киев – 30 463 (+453);
- Харьковская область – 28 518 (+589);
- Львовская область – 28 844 (+305);
- Одесская область – 18 729 (+210);
- Черновицкая область – 17 659 (+209);
- Тернопольская область – 17 361 (+201);
- Ивано- Франковская область – 16 580 (+203);
- Ровненская область – 15 882 (+236);
- Закарпатская область – 11 736 (+110);
- Днепропетровская область – 10 933 (+212);
- Волынская область – 10 830 (+148);
- Хмельницкая область – 10 818 (+338);
- Житомирская область – 9 787 (+248);
- Сумская область – 8 850 (+326);
- Винницкая область – 8 356 (+123);
- Донецкая область – 7 007 (+231);
- Черкасская область – 6 762 (+143);
- Черниговская область – 6 686 (+104);
- Запорожская область – 6 365 (+106);
- Полтавская область – 5 877 (+139);
- Николаевская область – 5 687 (+120);
- Херсонская область – 2 472 (+92);
- Луганская область – 2 422 (+88);
- Кировоградская область – 1 564 (+52);
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