За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 5 231 жителя Украины.

Со вчера умерли 90 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, смогли побороть болезнь 1 264 человека. Новые данные опубликовала система мониторинга распространения коронавируса в Украине СНБО, пишет 24 канал.

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С начала пандемии на COVID-19 заболели 298 872 жители Украины, из них выздоровели 125 377 больных, а 5 607 – умерли от осложнений вызванных инфекцией.

По состоянию на 18 октября в Украине 167 888 активных больных COVID-19, они продолжают лечиться амбулаторно или дома.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 30 463 (+453);

Харьковская область – 28 518 (+589);

Львовская область – 28 844 (+305);

Одесская область – 18 729 (+210);

Черновицкая область – 17 659 (+209);

Тернопольская область – 17 361 (+201);

Ивано- Франковская область – 16 580 (+203);

Ровненская область – 15 882 (+236);

Закарпатская область – 11 736 (+110);

Днепропетровская область – 10 933 (+212);

Волынская область – 10 830 (+148);

Хмельницкая область – 10 818 (+338);

Житомирская область – 9 787 (+248);

Сумская область – 8 850 (+326);

Винницкая область – 8 356 (+123);

Донецкая область – 7 007 (+231);

Черкасская область – 6 762 (+143);

Черниговская область – 6 686 (+104);

Запорожская область – 6 365 (+106);

Полтавская область – 5 877 (+139);

Николаевская область – 5 687 (+120);

Херсонская область – 2 472 (+92);

Луганская область – 2 422 (+88);

Кировоградская область – 1 564 (+52);

Внимание! В статистике отсутствуют данные оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.