Понад 5 тисяч нових інфікованих: COVID-19 не відступає
За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 5 231 мешканця України. Найбільше інфікованих знову у Харківській області.
Від учора померли 90 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, змогли побороти хворобу 1 264 людини. Нові дані опублікувала система моніторингу поширення коронавірусу в Україні РНБО, пише 24 канал.
Читайте також Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19
Станом на 18 жовтня в Україні 167 888 активних хворих на COVID-19, вони продовжують лікуватись амбулаторно чи вдома.
Статистика поширення коронавірусу в областях
Новина доповнюється..
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter