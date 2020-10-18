Новини про коронавірус 18 жовтня: нові дані про імунітет, закон Китаю щодо інфекційних хвороб
COVID-19 не відступає – в Європі та Україні зокрема фіксують значне зростання захворюваності. Так, станом на 18 жовтня в Україні кількість інфікованих наблизилась до 300 тисяч. Китай заявив про схвалення нового закону щодо запобігання інфекційних захворювань. Вчені визначились, скільки часу зберігається імунітет до COVID-19.Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 18 жовтня
За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 5 231 мешканця України, померли 90 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, змогли побороти хворобу – 1 264 людини, пише 24 канал.
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Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 30 463 (+453);
- Харківська область – 28 518 (+589);
- Львівська область – 28 844 (+305);
- Одеська область – 18 729 (+210);
- Чернівецька область – 17 659 (+209);
- Тернопільська область – 17 361 (+201);
- Івано-Франківська область – 16 580 (+203);
- Рівненська область – 15 882 (+236);
- Закарпатська область – 11 736 (+110);
- Дніпропетровська область – 10 933 (+212);
- Волинська область – 10 830 (+148);
- Хмельницька область – 10 818 (+338);
- Житомирська область – 9 787 (+248);
- Сумська область – 8 850 (+326);
- Вінницька область – 8 356 (+123);
- Донецька область – 7 007 (+231);
- Черкаська область – 6 762 (+143);
- Чернігівська область – 6 686 (+104);
- Запорізька область – 6 365 (+106);
- Полтавська область – 5 877 (+139);
- Миколаївська область – 5 687 (+120);
- Херсонська область – 2 472 (+92);
- Луганська область – 2 422 (+88);
- Кіровоградська область – 1 564 (+52);
Скільки людей померли внаслідок COVID-19
- Скільки українців померли від коронавірусу
- Львівська область – 694 (+13);
- Київ – 582 (+13);
- Харківська область – 439;
- Чернівецька область – 407 (+2);
- Івано-Франківська область – 383 (+4);
- Закарпатська область – 331 (+2);
- Одеська область – 288 (+2);
- Київська область – 283 (+12);
- Дніпропетровська область – 239;
- Волинська область – 221 (+1);
- Тернопільська область – 222 (+3);
- Рівненська область – 197 (+1);
- Хмельницька область – 178 (+3);
- Житомирська область – 170 (+2);
- Вінницька область – 146 (+4);
- Сумська область – 127 (+5);
- Миколаївська область – 114 (+4);
- Запорізька область – 95;
- Полтавська область – 100 (+3);
- Чернігівська область – 87;
- Черкаська область – 69;
- Кіровоградська область – 71 (+3);
- Донецька область – 73 (+7);
- Херсонська область – 49;
- Луганська область – 42 (+6).
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора COVID-19 виявили у 184 медичних працівників. Медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 388 українських медиків. Від загальної кількості хворих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу в лавах ЗСУ коронавірус діагностували ще у 91 людини. Окрім того, повідомили про смерть ще одного військового, який майже місяць боровся з коронавірусом. Це вже тринадцята втрата для ЗСУ через COVID-19. Наразі в ЗСУ хворіють 1082 людини. Усього від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 3220 військовослужбовців, померло – 13 людей.
Головні новини про COVID-19 в Україні
Найчастіше помирають від коронавірусу українці віком після 60 років
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 18 жовтня, що в Україні COVID-19 забрав життя 5 607 людей. З них переважна більшість (75?7 %) – це люди віком понад 60 років.
Більше з брифінгу МОЗ
- Загалом за добу українські лабораторії здійснили 35 064 тестувань, зокрема 27 503 досліджень провели методом ПЛР, а також 7 561 – методом ІФА.
- Найбільше нових випадків інфікування зареєстрували у Харківській області (589, зокрема у місті Харків – 422), у столиці (453 випадки), Хмельницькій (338 випадків), Сумській (326 випадків) та Львівській (305 випадків) областях.
- Госпіталізації потребували 805 хворих.
Новини про коронавірус у світі 18 жовтня
Згідно з даними РНБО, від з моменту поширення коронавірусної інфекції хворобу виявили у 39 713 372 людей. 27 320 934 з них вже одужали. Але 1 110 311 пацієнтів померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 8 107 404;
- Індія – 7 494 551;
- Бразилія – 5 224 362;
- Росія – 1 390 824;
- Аргентина – 979 119.
Дослідження та розробки щодо COVID-19
Імунітет до коронавірусу: скільки часу він точно зберігається
Наявність імунітету до коронавірусної хвороби є однією з ключових умов подолання пандемії. Відстеження рівня антитіл у майже 6 тисяч жителів США, які перенесли COVID-19, показало, що імунітет зберігається щонайменше п'ять місяців.
Як саме формуються якісні антитіла Дослідники розробили тест для двох частин вірусу – S1 і S2
У Китаї ухвалили закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань
Вищий законодавчий орган Китаю підтримав новий закон про біозахист. Він повинен забезпечити профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями на території країни. Закон має набрати чинності вже 15 квітня 2021 року.
Що передбачає закон про біозахист:
- Створення системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки.
- Моніторинг ризиків і раннє попередження.
- Розслідування та оцінку ризиків.
- Обмін інформацією.
Знайшли зразки живого COVID-19 на заморожених продуктах
У Китаї на упаковці заморожених продуктів вперше знайшли живий коронавірус. Людина при контакті з таким упакуванням може заразитися.
Зразки коронавірусу експерти знайшли на пакуванні імпортної замороженої тріски, коли розслідували причину нового спалаху COVID-19 у місті Циндао на сході країни.
Відтак, у відомстві закликали усіх співробітників галузі дотримуватися заходів безпеки, уникати прямого контакту з продукцією, носити спецодяг, не торкатися рота, носа й очей під час роботи, мити руки та проводити дезінфекцію відразу після роботи.