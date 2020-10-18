COVID-19 не відступає – в Європі та Україні зокрема фіксують значне зростання захворюваності. Так, станом на 18 жовтня в Україні кількість інфікованих наблизилась до 300 тисяч. Китай заявив про схвалення нового закону щодо запобігання інфекційних захворювань. Вчені визначились, скільки часу зберігається імунітет до COVID-19.Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 18 жовтня

За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 5 231 мешканця України, померли 90 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, змогли побороти хворобу – 1 264 людини, пише 24 канал.

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Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 298 872 мешканці України, з них одужали 125 377 хворих, натомість 5 607 – померли від ускладнень спричинених коронавірусною інфекцією. Станом на 18 жовтня в Україні 167 888 активних хворих на COVID-19, вони продовжують лікуватись амбулаторно чи вдома.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 30 463 (+453);

Харківська область – 28 518 (+589);

Львівська область – 28 844 (+305);

Одеська область – 18 729 (+210);

Чернівецька область – 17 659 (+209);

Тернопільська область – 17 361 (+201);

Івано-Франківська область – 16 580 (+203);

Рівненська область – 15 882 (+236);

Закарпатська область – 11 736 (+110);

Дніпропетровська область – 10 933 (+212);

Волинська область – 10 830 (+148);

Хмельницька область – 10 818 (+338);

Житомирська область – 9 787 (+248);

Сумська область – 8 850 (+326);

Вінницька область – 8 356 (+123);

Донецька область – 7 007 (+231);

Черкаська область – 6 762 (+143);

Чернігівська область – 6 686 (+104);

Запорізька область – 6 365 (+106);

Полтавська область – 5 877 (+139);

Миколаївська область – 5 687 (+120);

Херсонська область – 2 472 (+92);

Луганська область – 2 422 (+88);

Кіровоградська область – 1 564 (+52);

Скільки людей померли внаслідок COVID-19

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 694 (+13);

Київ – 582 (+13);

Харківська область – 439;

Чернівецька область – 407 (+2);

Івано-Франківська область – 383 (+4);

Закарпатська область – 331 (+2);

Одеська область – 288 (+2);

Київська область – 283 (+12);

Дніпропетровська область – 239;

Волинська область – 221 (+1);

Тернопільська область – 222 (+3);

Рівненська область – 197 (+1);

Хмельницька область – 178 (+3);

Житомирська область – 170 (+2);

Вінницька область – 146 (+4);

Сумська область – 127 (+5);

Миколаївська область – 114 (+4);

Запорізька область – 95;

Полтавська область – 100 (+3);

Чернігівська область – 87;

Черкаська область – 69;

Кіровоградська область – 71 (+3);

Донецька область – 73 (+7);

Херсонська область – 49;

Луганська область – 42 (+6).

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора COVID-19 виявили у 184 медичних працівників. Медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 388​ українських медиків. Від загальної кількості хворих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли.

від учора COVID-19 виявили у 184 медичних працівників. Медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Від початку пандемії інфікувалися 19 388​ українських медиків. Від загальної кількості хворих в країні медичні працівники становлять 6,5%. Також відомо що серед медиків є жертви коронавірусу, щонайменше 132 з них, на жаль, померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу в лавах ЗСУ коронавірус діагностували ще у 91 людини. Окрім того, повідомили про смерть ще одного військового, який майже місяць боровся з коронавірусом. Це вже тринадцята втрата для ЗСУ через COVID-19. Наразі в ЗСУ хворіють 1082 людини. Усього від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 3220 військовослужбовців, померло – 13 людей.

Головні новини про COVID-19 в Україні

Найчастіше помирають від коронавірусу українці віком після 60 років

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 18 жовтня, що в Україні COVID-19 забрав життя 5 607 людей. З них переважна більшість (75?7 %) – це люди віком понад 60 років.

Максим Степанов “У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років – це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками”.

Більше з брифінгу МОЗ

Загалом за добу українські лабораторії здійснили 35 064 тестувань, зокрема 27 503 досліджень провели методом ПЛР, а також 7 561 – методом ІФА.

Найбільше нових випадків інфікування зареєстрували у Харківській області (589, зокрема у місті Харків – 422), у столиці (453 випадки), Хмельницькій (338 випадків), Сумській (326 випадків) та Львівській (305 випадків) областях.

Госпіталізації потребували 805 хворих. ​

Новини про коронавірус у світі 18 жовтня

Згідно з даними РНБО, від з моменту поширення коронавірусної інфекції хворобу виявили у 39 713 372 людей. 27 320 934 з них вже одужали. Але 1 110 311 пацієнтів померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 8 107 404;

Індія – 7 494 551;

Бразилія – 5 224 362;

Росія – 1 390 824;

Аргентина – 979 119.

Дослідження та розробки щодо COVID-19

Імунітет до коронавірусу: скільки часу він точно зберігається

Наявність імунітету до коронавірусної хвороби є однією з ключових умов подолання пандемії. Відстеження рівня антитіл у майже 6 тисяч жителів США, які перенесли COVID-19, показало, що імунітет зберігається щонайменше п'ять місяців.

Як саме формуються якісні антитіла Дослідники розробили тест для двох частин вірусу – S1 і S2

У Китаї ухвалили закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань

Вищий законодавчий орган Китаю підтримав новий закон про біозахист. Він повинен забезпечити профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями на території країни. Закон має набрати чинності вже 15 квітня 2021 року.

Що передбачає закон про біозахист:

Створення системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки.

Моніторинг ризиків і раннє попередження.

Розслідування та оцінку ризиків.

Обмін інформацією.

Знайшли зразки живого COVID-19 на заморожених продуктах

У Китаї на упаковці заморожених продуктів вперше знайшли живий коронавірус. Людина при контакті з таким упакуванням може заразитися.

Зразки коронавірусу експерти знайшли на пакуванні імпортної замороженої тріски, коли розслідували причину нового спалаху COVID-19 у місті Циндао на сході країни.

Відтак, у відомстві закликали усіх співробітників галузі дотримуватися заходів безпеки, уникати прямого контакту з продукцією, носити спецодяг, не торкатися рота, носа й очей під час роботи, мити руки та проводити дезінфекцію відразу після роботи.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу