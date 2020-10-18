Наявність імунітету до коронавірусної хвороби є однією з ключових умов подолання пандемії. Відстеження рівня антитіл у майже 6 тисяч жителів США, які перенесли COVID-19, показало, що імунітет зберігається щонайменше п'ять місяців.

Щоб визначити чи формується імунітет до коронавірусу після одужання та скільки часу він зберігається, команда вчених-імунологів з США відстежувала рівень антитіл у 5 882 пацієнтів, які заразилися SARS-CoV-2, протягом декількох місяців, пише Futurity.

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Виявилось, що антитіла до коронавірусу в значних обсягах присутні в зразках крові як мінімум п'ять – сім місяців.

Як формується імунітет до коронавірусу

Коли SARS-CoV-2 інфікує організм, імунна система виділяє недовговічні клітини плазми, які виробляють антитіла для боротьби з вірусом. У зразках крові вони висіваються за 14 днів після інфікування. Друга стадія імунної реакції – створення більш довговічних клітин плазми, які створюють якісні антитіла для тривалого імунітету.

Оскільки антитіла прикріплюються до вірусу в декількох місцях, дослідники розробили тест для двох частин вірусу – S1 і S2. У більшості попередніх експериментів вчені обмежувалися лише антитілами до групи S1. Однак антитіла мають бути присутні у S2. Примітно, що всі тести були виконані з високою точністю, помилково-позитивна відповідь була лише в одному випадку.

Ми бачимо, що людина таки формує якісні антитіла, які продовжують вироблятися через п'ять — сім місяців після інфікування SARS-CoV-2,

– зазначив один із авторів дослідження.

До теми У кого може не сформуватися імунітет до COVID-19: відповідь імунолога

Вчені резюмували, що побоювання з приводу того, що імунна відповідь не зберігається до COVID-19 спростовані.

Наше дослідження стало відповіддю на це питання – імунітет активний щонайменше впродовж п'яти місяців,

– зазначили дослідники.