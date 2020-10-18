Наличие иммунитета к коронавирусной болезни является одним из ключевых условий преодоления пандемии. Отслеживание уровня антител у почти 6 тысяч жителей США, перенесших COVID-19, показало, что иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев.

Чтобы определить формируется ли иммунитет к коронавирусу после выздоровления и сколько времени он сохраняется, команда ученых-иммунологов из США отслеживала уровень антител у 5 882 пациентов, которые заразились SARS-CoV-2, в течение нескольких месяцев, пишет Futurity.

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Оказалось, что антитела к коронавирусу в значительных объемах присутствуют в образцах крови как минимум пять-семь месяцев.

Как формируется иммунитет к коронавирусу

Когда SARS-CoV-2 заражает организм, иммунная система выделяет недолговечные клетки плазмы, которые вырабатывают антитела для борьбы с вирусом. В образцах крови они высеваются через 14 дней после инфицирования. Вторая стадия иммунной реакции – создание более долговечных клеток плазмы, которые создают качественные антитела для длительного иммунитета.

Поскольку антитела прикрепляются к вирусу в нескольких местах, исследователи разработали тест для двух частей вируса – S1 и S2. В большинстве предыдущих экспериментов ученые ограничивались только антителами к группе S1. Однако антитела должны присутствовать у S2. Примечательно, что все тесты были выполнены с высокой точностью, ложно-положительный ответ был лишь в одном случае.

Мы видим, что человек все-таки формирует качественные антитела, которые продолжают вырабатываться через пять-семь месяцев после инфицирования SARS-CoV-2,

– отметил один из авторов исследования.

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Ученые резюмировали, что опасения по поводу того, что иммунный ответ не сохраняется к COVID-19, опровергнуты.

Наше исследование стало ответом на этот вопрос – иммунитет активен минимум в течение пяти месяцев,

- отметили исследователи.