Все больше появляется данных о том, что антитела к коронавирусу очень недолговечны и исчезают уже через несколько месяцев после начала заболевания. Почему так происходит и исчезает ли иммунитет к заболеванию?

Эксперты считают, что падение концентрации антител в крови – это обычный процесс, пишет New York Times.

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Особенности антител

Ученые отмечают, что антитело – это белок. Он синтезируется из B-лимфоцитов и попав в кровь, он подвергается воздействию протеолитических ферментов, которые разваливают его на куски.

Время жизни иммуноглобулина колеблется от 7 до 21 дня. Поэтому в том, что концентрация антител начинает падать через месяц, ничего удивительного нет. Главный вопрос: создаются ли при иммунизации коронавируса B-клетки иммунологической памяти, которые будут способны выработать новые антитела.

Проблемы с тестированием

Причина исчезновения антител может быть также в низком качестве тестов, которые дают много ложноположительных результатов и вводят в заблуждение как врачей, так и пациентов. Более того, некоторые тесты предназначены для выявления антител, которые не вызывают иммунный ответ и могут ослабевать даже быстрее, чем те, которые защищают организм от вируса. Кроме того, до сих пор неизвестно, какой уровень антител необходим для формирования иммунного ответа.

Иммунитет не так легко потерять

Ученые напомнили также, что у некоторых людей могут вообще не вырабатываться антитела к коронавирусу. Но даже в этом случае может выработаться иммунный ответ с помощью так называемых Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые хранят информацию об антигенах и способствуют формированию иммунитета.

Шведские ученые провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% обследованных не выявили антитела, но оказался Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с антителами.

Исследователи пришли к выводу, что уровень коллективного иммунитета может быть намного выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложный и проводится вручную в специализированных лабораториях

Что делать тем, кто переболел коронавирусом

Эксперты рекомендуют вести себя так, словно у вас нет иммунитета: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и берегите себя. И помните, что в настоящее время не было ни одного подтвержденного случая повторного заражения.