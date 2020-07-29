Все більше з'являється даних про те, що антитіла до коронавірусу дуже недовговічні й зникають вже через кілька місяців після початку захворювання. Чому так відбувається та чи зникає імунітет до захворювання?

Експерти вважають, що падіння концентрації антитіл в крові – це звичайний процес, пише New York Times.

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Особливості антитіл

Науковці наголошують, що антитіло – це білок. Він синтезується B-лімфоцитів і потрапивши в кров, він піддається впливу протеолітичних ферментів, які розвалюють його на шматки.

Час життя імуноглобуліну коливається від 7 до 21 дня. Тому в тому, що концентрація антитіл починає падати через місяць, нічого дивного немає. Головне питання: чи створюються при імунізації коронавірусом B-клітини імунологічної пам'яті, які будуть здатні напрацювати нові антитіла.

Проблеми з тестуванням

Причина зникнення антитіл може бути також в низькій якості тестів, які дають багато хибнопозитивних результатів і вводять в оману як лікарів, так і пацієнтів. Більш того, деякі тести призначені для виявлення антитіл, які не викликають імунну відповідь і можуть слабшати навіть швидше, ніж ті, які захищають організм від вірусу. Крім того, досі невідомо, який рівень антитіл необхідний для формування імунної відповіді.

Імунітет не так легко втратити

Вчені нагадали також, що у деяких людей можуть взагалі не вироблятися антитіла до коронавірусу. Але навіть в цьому випадку може виробитися імунна відповідь за допомогою так званих Т-клітин (Т-лімфоцитів), які зберігають інформацію про антигени і сприяють формуванню імунітету.

Шведські вчені провели імунологічний аналіз зразків 200 перехворілих, в тому числі тих, хто переніс COVID-19 в легкій або безсимптомній формі. У 30% обстежених не виявили антитіла, але виявився Т-клітинний імунітет, причому він був удвічі вищим, ніж у людей з антитілами.

Дослідники зробили висновок, що рівень колективного імунітету може бути набагато вищим, оскільки в усьому світі вчені у своїх оцінках спираються виключно на кількість перехворілих з антитілами. Це не дивно, оскільки аналіз на Т-клітини більш складний і проводиться вручну в спеціалізованих лабораторіях

Що робити тим, хто перехворів на коронавірус

Експерти рекомендують поводитися так, ніби у вас немає імунітету: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції та бережіть себе. І пам'ятайте, що нині не було жодного підтвердженого випадку повторного зараження.