Иммунитет к коронавирусу может не формироваться у людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в частности, онкологией. А вот повторные случаи инфицирования – могут свидетельствовать об ошибке в диагнозе.

Об этом рассказал черновицкий эпидемиолог Юрий Падурару, который сам перенес COVID-19, пишет Укринформ.

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Так, по его словам, последние публикации ученых, свидетельствуют о том, что иммунитет к инфекциям всегда формируется. Возможно, с разной мощностью, с различным уровнем защиты, но однозначно создается.

Юрий Падурару "Этого иммунитета достаточно, чтобы повторно не заразиться. Это очень важно. Однако, возможно, что иммунитет действительно не выработался, например, из-за какой-то тяжелой сопутствующей болезни. Организм у части онкобольных может не отреагировать на COVID-19".

Медик также сообщил, что среди больных, переболевших коронавирусом в Черновицкой области, не было случаев повторного заражения и повторной болезни.

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Юрий Падурару "Были единичные случаи регистрации у одного человека болезни в апреле и в августе. Но это единичные случаи, которые надо изучать. Могут быть несколько вариантов – либо не было болезни в апреле, либо нет болезни теперь, либо где-то был ложный результат лабораторного исследования".

Эти единичные случаи повторной регистрации коронавируса нуждаются в дополнительном изучении уже после окончания пандемии.

К слову, в мире количество случаев заболевания COVID-19 достигло 22 миллионов. Несмотря на это, в ВОЗ заявили, что до коллективного иммунитета человечеству еще далеко.