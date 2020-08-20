У кого может не сформироваться иммунитет к COVID-19: ответ иммунолога
Иммунитет к коронавирусу может не формироваться у людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями в частности, онкологией. А вот повторные случаи инфицирования – могут свидетельствовать об ошибке в диагнозе.
Об этом рассказал черновицкий эпидемиолог Юрий Падурару, который сам перенес COVID-19, пишет Укринформ.
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Так, по его словам, последние публикации ученых, свидетельствуют о том, что иммунитет к инфекциям всегда формируется. Возможно, с разной мощностью, с различным уровнем защиты, но однозначно создается.
Медик также сообщил, что среди больных, переболевших коронавирусом в Черновицкой области, не было случаев повторного заражения и повторной болезни.
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Эти единичные случаи повторной регистрации коронавируса нуждаются в дополнительном изучении уже после окончания пандемии.
К слову, в мире количество случаев заболевания COVID-19 достигло 22 миллионов. Несмотря на это, в ВОЗ заявили, что до коллективного иммунитета человечеству еще далеко.