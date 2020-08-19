Исследователи изучили структуру поверхности возбудителя коронавируса-SARS-CoV-2 и обнаружили до сих пор неизвестный механизм заражения клетки.

Специалисты из Германии, в частности сотрудники Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) с коллегами детально проанализировали структуру патогенов коронавируса, исследования опубликовали в издании phys.org.

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Шиповидный белок таки играет важное значение

Детально удалось изучить структуру S-белка (белка-"шпильки"), который играет ключевую роль в связывании коронавируса с поверхностью клетки, когда происходит заражение, при проникновении патогена внутрь организма.

Ученые создали 266 криотомограмм около тысячи различных вирусов, каждый из которых несет в среднем 40 белков "шипов" на своей поверхности.

И обнаружили, что в начале заражения SARS-CoV-2 соединяется с клетками человека, используя шиповидные белки на своей поверхности.

Часть белка "булавки", которая содержит рецептор – область необходимая для слияния с клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой.

Объединив моделирования молекулярной динамики и криоелектронну томографию, команда определила три структуры "сустав" – "бедро", "колено" и "голеностопный сустав", – которые придают стеблю гибкость.

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Рецепторы помогают вирусу двигаться

Ученые объяснили, что с помощью ножки рецептор-связывающего часть может двигаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

Стебель покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от нейтрализующих антител. Препараты, нацеленные на гликаны, представляют собой потенциально новый путь для создания эффективных методов терапии COVID-19.