Дослідники вивчили структуру поверхні збудника коронавірусу – SARS-CoV-2 і виявили досі невідомий механізм зараження клітини.

Фахівці з Німеччини, зокрема співробітники Європейської лабораторії молекулярної біології (EMBL) з колегами детально проаналізували структуру патогенів коронавірусу, дослідження опублікували у виданні phys.org.

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Шиповидний білок таки відіграє важливе значення

Детально вдалося вивчити структуру S-білка (білка-"шпильки"), який грає ключову роль у зв'язуванні коронавірусу з поверхнею клітини, коли відбувається зараження, при проникненні патогену всередину організму.

Вчені створили 266 кріотомограмм близько тисячі різних вірусів, кожен з яких несе в середньому 40 білків "шипів" на своїй поверхні.

Та виявили, що на початку зараження SARS-CoV-2 з'єднується з клітинами людини, використовуючи шиповидні білки на своїй поверхні.

Частина білка "шпильки", яка містить рецептор-область необхідну для злиття з кліткою-мішенню, з'єднана з гнучкою ніжкою.

Об'єднавши моделювання молекулярної динаміки і кріоелектронну томографію, команда визначила три структури "суглоб" – "стегно", "коліно" і "гомілковостопний суглоб", – які надають стеблу гнучкість.

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Рецептори допомагають вірусу рухатись

Вчені пояснили, що за допомогою ніжки рецептор-зв'язуюча частина може рухатися і, таким чином, шукати рецептор для стикування з цільовою клітиною.

Стебло покрите ланцюжками гліканів, які приховують суглоби від антитіл, що нейтралізують. Препарати, націлені на глікани, являють собою потенційно новий шлях для створення ефективних методів терапії COVID-19.