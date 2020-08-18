Хоч симптоми коронавірусу та грипу однакові, все ж є одна відмінність – порядок їх появи. На думку дослідників. таким чином можна ефективніше ідентифікувати хворих.

Перша подібність грипу і коронавірусу полягає в тому, що на початку захворювання хвороби перебігають безсимптомно. Дослідження опубліковане у журналі Frontier Public Health.

До теми Лікарі повідомили про ще один несподіваний симптом коронавірусу

Згідно з симптоматикою, шлях коронавірусу ідентичний грипу. Але дослідники помітили, що порядок появи симптомів обох захворювань різний.

До прикладу, під час перебігу грипу лихоманка з'являється після того, як з'явилися больові відчуття у м'язах, горлі та головний біль. А ось під час коронавірусу лихоманка є першим симптомом. Фахівці підкреслили, що не всі симптоми обов'язково повинні з'являтися послідовно. Вони цілком можуть з'являтися і разом.

Порядок симптомів грипу Порядок симптомів коронавірусу Кашель та біль у м'язах; Лихоманка; Головний біль; Кашель та біль у м'язах; Біль у горлі; Головний біль; Лихоманка; Біль у животі, горлі; Діарея, нудота та блювота. Діарея, нудота або блювота.

Зауважимо, деякі лікарі вважають, що першим симптомом коронавірусу у більшості пацієнтів є втрата нюху. Втім, у цьому дослідженні цей симптом не враховували.

Під час цієї роботи фахівці переглянули та проаналізували дані 55 924 пацієнтів з Китаю, які були госпіталізовані з 16 по 24 лютого.

Відтак, це дослідження базується лише на тих симптомах коронавірусу, які були відомі лікарям на той час. Лище на початку весни лікарі почали звертати увагу на інші симптоми коронавірусної COVID-19.