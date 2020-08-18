Хотя симптомы коронавируса и гриппа одинаковы, все же есть одно отличие – порядок их появления. По мнению исследователей. таким образом можно эффективнее идентифицировать больных.

Первое сходство гриппа и коронавируса заключается в том, что в начале заболевания болезни протекают бессимптомно. Исследование опубликовано в журнале Frontier Public Health.

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Согласно симптоматике, путь коронавируса идентичен гриппу. Но исследователи заметили, что порядок появления симптомов обоих заболеваний различен.

К примеру, во время течения гриппа лихорадка появляется после того, как появились болевые ощущения в мышцах, горле и головная боль. А вот во время коронавируса лихорадка является первым симптомом. Специалисты подчеркнули, что не все симптомы обязательно должны появляться последовательно. Они вполне могут появляться и вместе.

Порядок симптомов гриппа Порядок симптомов коронавируса Кашель и боль в мышцах; Лихорадка; Головная боль; Кашель и боль в мышцах; Боль в горле; Головная боль; Лихорадка; Боль в животе, горле; Диарея, тошнота и рвота. Диарея, тошнота или рвота.

Заметим, некоторые врачи считают, что первым симптомом коронавируса у большинства пациентов является потеря обоняния. Впрочем, в этом исследовании данный симптом не учитывали.

Во время работы специалисты просмотрели и проанализировали данные 55 924 пациентов из Китая, которые были госпитализированы с 16 по 24 февраля.

Следовательно, это исследование базируется лишь на тех симптомах коронавируса, которые были известны врачам в то время. Лишь в начале весны врачи начали обращать внимание на другие симптомы коронавирусной COVID-19.