Американские врачи сообщили о нетипичном проявлении коронавируса у 62-летнего американца. Единственный симптом, который беспокоил мужчину, – постоянная икота.

Мужчина четыре дня подряд страдал от икоты, что заставило его обратиться в отделение чрезвычайных ситуаций со здоровьем, сообщает Forbes.

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У мужчины не было ни лихорадки, ни боли в груди, ни ангины, заложенности носа или проблем с дыханием. Согласно ВОЗ и CDC, у него не было ни одного симптома коронавируса.

Впрочем, он имел некоторые хронические заболевания, в частности диабет, гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Следовательно, врачи не были готовы отправить мужчину домой. Тем более, что икота, которая длится более двух дней, является серьезной причиной обратиться к врачу. Ведь она мешает нормальному дыханию, а человеку необходимо иметь нормальный доступ к кислороду.

Заметьте: Если икота длится менее чем два дня, но мешает дышать, есть и спать, – позвоните к врачу как можно скорее.

Мужчине сделали рентген грудной клетки, вследствие чего обнаружили в легких "симптом матового стекла". КТ грудной клетки подтвердил результаты рентгенографии грудной клетки. Поэтому, возможно, икоту спровоцировало именно воспаление в легких.

"Матовое стекло" является одним из симптомов коронавируса – мужчине сделали тест на выявление заболевания.

На момент установления диагноза у пациента уже началась лихорадка – температура поднялась до 38,4°C. Во время пребывания в больнице больной получал цефтриаксон, азитромицин и гидроксихлорохин. К счастью, уже через три дня пребывания он смог оставить больницу в стабильном состоянии, перейдя на самоизоляцию.