Американські лікарі повідомили про нетиповий прояв коронавірусу у 62-річного американця. Єдиний симптом, який турбував чоловіка – постійна гикавка.

Чоловік чотири дні поспіль страждав від гикавки, що змусило його звернутися у відділення надзвичайних ситуацій зі здоров'ям, повідомляє Forbes.

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У чоловіка не було ні лихоманки, ні болю в грудях, ні ангіни, закладеності носа чи проблем з диханням. Згідно з ВООЗ та CDC, у нього не було жодного симптому коронавірусу.

Втім, він мав деякі хронічні захворювання, зокрема: діабет, гіпертонію та ішемічну хворобу серця. Відтак, лікарі не були готові відправити чоловіка додому. Тим паче, що гикавка, яка триває більш ніж два дні є серйозною причиною звернутися до лікаря. Адже вона заважає нормальному диханню, а людині необхідно мати нормальний доступ до кисню.

Зауважте: Якщо гикавка триває менш ніж два дні, але заважає дихати, їсти та спати – зателефонуйте до лікаря якомога швидше.

Чоловікові зробили рентген грудної клітини, внаслідок чого виявили в легенях "симптом матового скла". КТ грудної клітки підтвердив результати рентгенографії грудної клітки. Тож, можливо, гикавку спровокувало саме запалення в легенях.

"Матове скло" є одним з симптомів коронавірусу, через що чоловікові зробили тест на виявлення захворювання.

На момент встановлення діагнозу у пацієнта вже почалася лихоманка – температура піднялася до 38,4°C. Під час перебування у лікарні хворий отримував цефтріаксон, азитроміцин та гідроксихлорохін. На щастя, вже через три дні перебування він зміг залишити лікарню у стабільному стані, перейшовши на самоізоляцію.