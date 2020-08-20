У кого може не сформуватися імунітет до COVID-19: відповідь імунолога
Імунітет до коронавірусу може не вироблятися у людей, які мають важкі супутні захворювання зокрема, онкологію. А ось повторні випадки інфікування – можуть свідчити про помилку в діагнозі.
Про це розповів чернівецький епідеміолог Юрій Падурару, який сам переніс COVID-19, пише Укрінформ.
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Так, за його словами, останні публікації науковців, свідчать про те, що імунітет до інфекцій завжди формується. Можливо, з різною потужністю, з різним рівнем захисту, але однозначно створюється.
Медик також повідомив, що серед тих хворих, які перехворіли на коронавірус у Чернівецькій області, не було випадків повторного зараження і повторної хвороби.
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Ці одиничні випадки повторної реєстрації коронавірусу потребують додаткового вивчення уже після закінчення пандемії.
До слова, у світі кількість випадків захворювання на COVID-19 сягнула 22 мільйони. Попри це, у ВООЗ заявили, що до колективного імунітету людству ще далеко.