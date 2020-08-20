Імунітет до коронавірусу може не вироблятися у людей, які мають важкі супутні захворювання зокрема, онкологію. А ось повторні випадки інфікування – можуть свідчити про помилку в діагнозі.

Про це розповів чернівецький епідеміолог Юрій Падурару, який сам переніс COVID-19, пише Укрінформ.

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Так, за його словами, останні публікації науковців, свідчать про те, що імунітет до інфекцій завжди формується. Можливо, з різною потужністю, з різним рівнем захисту, але однозначно створюється.

Юрій Падурару “Цього імунітету достатньо, щоб повторно не заразитися. Це дуже важливо. Проте, можливо, що імунітет справді не виробився, наприклад, через якусь важку супутню хворобу. Організм у частини онкохворих може не відреагувати на COVID-19”.

Медик також повідомив, що серед тих хворих, які перехворіли на коронавірус у Чернівецькій області, не було випадків повторного зараження і повторної хвороби.

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Юрій Падурару “Були поодинокі випадки реєстрації у однієї людини хвороби у квітні і в серпні. Але це поодинокі випадки, які треба вивчати. Можуть бути декілька варіантів – або не було хвороби у квітні, або немає хвороби тепер, або десь був помилковий результат лабораторного дослідження”.

Ці одиничні випадки повторної реєстрації коронавірусу потребують додаткового вивчення уже після закінчення пандемії.

До слова, у світі кількість випадків захворювання на COVID-19 сягнула 22 мільйони. Попри це, у ВООЗ заявили, що до колективного імунітету людству ще далеко.