В Черновицкой области продолжает увеличиваться количество случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас людей в больницах все еще много, достаточно и тяжелых пациентов.

Ситуация в больницах

Кроме того, начали использовать кислородные подушки, хотя летом было более легкое течение болезни и ими не пользовались. Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

Внимание Это лишь повредит ситуации: в Черновцах возмущены внесением города в красную зону карантина

По ее словам, недостаточно оборудования, концентраторов и кислорода. По обеспечению – ситуация такая же, как весной.

Я бы не сказала, что есть улучшения. Часть лекарств есть, части – нет. Пока мы до сих пор обеспечены средствами индивидуальной защиты медиков, которые нам приносили волонтеры еще в апреле,

– рассказала Кобевко.

О красной зоне

Черновцы и несколько районов Черновицкой области находятся в красной зоне карантина, однако с определенными смягчениями. Эксперт же убеждена, если не будет никакого влияния, то это не будет иметь нужного эффекта.

"Выборочный карантин не должен быть. Или мы имеем суровые карантинные мероприятия для всех, или ни для кого", – убеждена врач.

Прогнозы заболеваемости

Врач-инфекционист также отметила, что сейчас начался сезон острых респираторных заболеваний. А сочетание коронавируса вместе с другими инфекциями – может привести к негативным последствиям. Поэтому нужно было готовиться к этому заранее.

Что известно о коронавирусе в Черновцах

В Черновицкой области с начала пандемии зарегистрировали 17 866 больных коронавирусом. С 18 октября в области обнаружили 207 новых инфицированных.

Сейчас в Черновицкой области выздоровели 9 414 инфицированных. С самого начала вследствие болезни умерли 411 человек.

Смотрите полностью видео разговора 24 канала с Ольгой Кобевко: