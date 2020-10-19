У Чернівецькій області продовжує збільшуватись кількість випадків інфікування коронавірусом. Зараз людей у лікарнях все ще багато, є досить важких пацієнтів.

Ситуація у лікарнях

Крім цього, знову почали використовувати кисневі подушки, хоча влітку був легший перебіг хвороби і ними не користувались. Про це в ефірі 24 каналу розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

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За її словами, є недостатньо обладнання, концентраторів та кисню. Щодо забезпечення – ситуація така ж, як весною.

Я б не сказала, що є покращення. Частина ліків є, частини – немає. Поки що ми досі забезпечені засобами індивідуального захисту для медиків, які нам приносили волонтери ще у квітні,

– розповіла Кобевко.

Про червону зону

Чернівці та кілька районів Чернівецької області перебувають у червоній зоні карантину, однак з певними пом'якшеннями. Експертка ж переконана, якщо не буде жодного впливу, то це не матиме потрібного ефекту.

"Вибірковий карантин не повинен бути. Або ми маємо суворі карантинні заходи для всіх, або ні для кого", – переконана лікарка.

Прогнози захворюваності

Лікарка-інфекціоністка також зазначила, що зараз розпочався сезоні гострих респіраторних захворювань. А поєднання коронавірусу разом з іншими інфекціями – може призвести до негативних наслідків. Тому потрібно було готуватись до цього заздалегідь.

Що відомо про коронавірус в Чернівцях

У Чернівецькій області від початку пандемії зареєстрували 17 866 хворих на коронавірус. Від 18 жовтня в області виявили 207 нових інфікованих.

Нині в Чернівецькій області одужали 9 414 інфікованих. Від самого початку внаслідок хвороби померли 411 людей.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу з Ольгою Кобевко: